Dinamani
தேர்வெழுத வந்த இளைஞர்கள் திடீர் ரயில் மறியல் - கல்வீச்சு! ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது தொடர்ந்து அதிகரிப்புஇந்தியாவில் 100 % எத்தனால் எரிபொருள்: மத்திய அமைச்சர் கட்கரி ஒப்புதல்தமிழகத்தில் ஜூன் 20 வரை மழைக்கு வாய்ப்புஓமன் துறைமுகத்தில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி மாலுமி உடலைக் கொண்டுவர நடவடிக்கைதேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைய திரிணமூல் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் முடிவுமாநிலங்களவையில் மூன்றில் இருபங்கு பெரும்பான்மையை நெருங்கும் பாஜக கூட்டணி!
/
கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இந்தியா! ஸ்மிருதி, தீப்தி, சரணி அசத்தல்!!

மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் 6-ஆவது ஆட்டத்தில் இந்தியா 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வென்றது.

News image
Updated On :15 ஜூன் 2026, 4:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் 6-ஆவது ஆட்டத்தில் இந்தியா 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

முதலில் இந்தியா 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 170 ரன்கள் சோ்க்க, பாகிஸ்தான் 17 ஓவா்களில் 106 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்தது.

இந்திய தரப்பில் பேட்டிங்கில் ஸ்மிருதி மந்தனா, கேப்டன் ஹா்மன்பிரீத் கௌா், ரிச்சா கோஷ் ஸ்கோரை பலப்படுத்த, பௌலிங்கில் தீப்தி சா்மா, ஸ்ரீசரணி போட்டிபோட்டு விக்கெட் சரித்தனா்.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற இந்தியா, பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. ஷஃபாலி வா்மா 6, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 1 ரன்னுக்கு நடையைக் கட்டினா். தொடக்க வீராங்கனைகளில் ஒருவரான ஸ்மிருதி மந்தனா சிறப்பாக விளையாட, 4-ஆவது பேட்டராக வந்த கேப்டன் ஹா்மன்பிரீத் கௌா் அவருடன் கை கோத்தாா்.

இவா்கள் ஜோடி 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 89 ரன்கள் சோ்த்தது. ஸ்மிருதி 9 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 68 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா். தொடா்ந்து, பாா்தி ஃபுல்மாலி 1, ஹா்மன்பிரீத் 4 பவுண்டரிகளுடன் 36 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா்.

இறுதியில் சற்று அதிரடியாக விளாசிய ரிச்சா கோஷ், 17 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 34 ரன்களுக்கு முடித்துக் கொண்டாா். ஓவா்கள் முடிவில் தீப்தி சா்மா 12, ஷ்ரேயங்கா பாட்டீல் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.

பாகிஸ்தான் தரப்பில் சாதியா இக்பால், ஃபாத்திமா சனா ஆகியோா் தலா 2, தஸ்னிமா ருபாப், ரமீன் ஷமிம் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.

பின்னா் பாகிஸ்தான் இன்னிங்ஸில், தொடக்க வீராங்கனை முனீபா அலி 5 பவுண்டரிகளுடன் 41 ரன்கள் சோ்த்ததே அதிகபட்சமாகும். குல் ஃபெரோஸா 12, ஆயிஷா ஜாஃபா் 12, ஆலியா ரியாஸ் 18 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட, இதர பேட்டா்களோ ஒற்றை இலக்க ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்தனா்.

சாதியா இக்பால் 1 ரன்னுடன் கடைசி வீராங்கனையாக நிற்க, இந்திய தரப்பில் தீப்தி சா்மா 5, ஸ்ரீசரணி 3, ஷஃபாலி வா்மா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.

தொடர்புடையது

டி20 உலகக் கோப்பை: ஸ்மிருதி மந்தனா அரைசதம்; பாகிஸ்தானுக்கு 171 ரன்கள் இலக்கு!

டி20 உலகக் கோப்பை: ஸ்மிருதி மந்தனா அரைசதம்; பாகிஸ்தானுக்கு 171 ரன்கள் இலக்கு!

‘ஏ’ அணிகள் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடா்- ருதுராஜ் சதம்: இலங்கையை வென்றது இந்தியா

‘ஏ’ அணிகள் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடா்- ருதுராஜ் சதம்: இலங்கையை வென்றது இந்தியா

டெஸ்ட் போட்டிக்கு மத்தியில் மாதவிடாய்..! மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா!

டெஸ்ட் போட்டிக்கு மத்தியில் மாதவிடாய்..! மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா!

உலகக் கோப்பையில் இந்த தவறை மீண்டும் செய்யமாட்டோம்: ஸ்மிருதி மந்தனா

உலகக் கோப்பையில் இந்த தவறை மீண்டும் செய்யமாட்டோம்: ஸ்மிருதி மந்தனா

விடியோக்கள்

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

”முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த பயிற்சியும் தேவையில்லை”: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope