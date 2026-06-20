பெத் மூனி, ஆஷ்லி கார்ட்னர் அரைசதம்: ஆஸி. மகளிரணி 219 ரன்கள் குவிப்பு!

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் நெதர்லாந்துக்கு எதிராக பேட்டிங்கில் அசத்திய ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 219 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
இந்த ஆஸி. மகளிரணியில் அதிகபட்சமாக பெத் மூனி 74 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர், இவர் காயம் காரணமாக பாதியிலேயே வெளியேறினார்.
சௌதாம்டனில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் நெதர்லாந்து டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதில் ஆஸி. அணி மிக அதிரடியாக பேட்டிங் செய்து 220 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
தொடக்க வீராங்கனை பெத் மூனி 42 பந்துகளில் 74 ரன்கள் எடுத்து காயம் காரணமாக ரிடையர்டு ஹர்ட் முறையில் வெளியேறினார். எல்லீஸ் பெர்ரி 1 ரன்னுக்கு ஆட்டமிழக்க ஆஷ்லி கார்ட்னர் 58 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.
ஜார்ஜியா வார்ஹேம் 18 பந்துகளில் 41 ரன்கள் குவித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இறுதியில் அன்னாபெல் சதர்லேண்டு 6 பந்துகளில் 11 ரன்கள் எடுத்தார்.
நெதர்லாந்து சார்பில் ஐரிஸ் ஸ்வில்லிங் 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். கரோலின் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். இரண்டு போட்டிகளிலுமே தோல்வியுற்றுள்ள நெதர்லாந்து முதல் வெற்றியை எதிர்பார்த்திருக்கிறது.
Summary
Beth Mooney, Ashleigh Gardner fifty makes Australia Women 219 runs in T20 World Cup
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