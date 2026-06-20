Dinamani
திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகியது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்!சட்டப்பேரவை நேரலை இனி தொடரும்! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்துதிருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் இருக்கையில் அமர்ந்து ரீல்ஸ்! வைரலாகும் விடியோஇன்று ஜூன்20 தங்கம் வாங்கலாமா? நேற்று குறைந்த விலை இன்று என்னவானது? அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்திநீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் இதுவுமா? நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்
/
கிரிக்கெட்

பெத் மூனி, ஆஷ்லி கார்ட்னர் அரைசதம்: ஆஸி. மகளிரணி 219 ரன்கள் குவிப்பு!

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் பேட்டிங்கில் அசத்திய ஆஸ்திரேலியா குறித்து...

News image

பெத் மூனி - ஆஷ்லி கார்ட்னர் தங்களது 100 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பின்போது... - படம்: ஏபி

Updated On :20 ஜூன் 2026, 4:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பையில் நெதர்லாந்துக்கு எதிராக பேட்டிங்கில் அசத்திய ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 219 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

இந்த ஆஸி. மகளிரணியில் அதிகபட்சமாக பெத் மூனி 74 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர், இவர் காயம் காரணமாக பாதியிலேயே வெளியேறினார்.

சௌதாம்டனில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் நெதர்லாந்து டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதில் ஆஸி. அணி மிக அதிரடியாக பேட்டிங் செய்து 220 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

தொடக்க வீராங்கனை பெத் மூனி 42 பந்துகளில் 74 ரன்கள் எடுத்து காயம் காரணமாக ரிடையர்டு ஹர்ட் முறையில் வெளியேறினார். எல்லீஸ் பெர்ரி 1 ரன்னுக்கு ஆட்டமிழக்க ஆஷ்லி கார்ட்னர் 58 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

ஜார்ஜியா வார்ஹேம் 18 பந்துகளில் 41 ரன்கள் குவித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இறுதியில் அன்னாபெல் சதர்லேண்டு 6 பந்துகளில் 11 ரன்கள் எடுத்தார்.

நெதர்லாந்து சார்பில் ஐரிஸ் ஸ்வில்லிங் 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். கரோலின் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். இரண்டு போட்டிகளிலுமே தோல்வியுற்றுள்ள நெதர்லாந்து முதல் வெற்றியை எதிர்பார்த்திருக்கிறது.

Summary

Beth Mooney, Ashleigh Gardner fifty makes Australia Women 219 runs in T20 World Cup

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸி. அபார வெற்றி!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸி. அபார வெற்றி!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: வங்கதேசத்தை 77 ரன்களுக்குக் கட்டுப்படுத்திய ஆஸி.!

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: வங்கதேசத்தை 77 ரன்களுக்குக் கட்டுப்படுத்திய ஆஸி.!

டி20 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் பந்துவீச்சு!

டி20 உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் பந்துவீச்சு!

பேட்டிங், பந்துவீச்சில் அசத்திய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம்..! ஆஸி. 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி!

பேட்டிங், பந்துவீச்சில் அசத்திய ஜார்ஜியா வேர்ஹாம்..! ஆஸி. 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி!

விடியோக்கள்

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK