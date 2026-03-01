Dinamani
இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்! இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் அபாயம்!நாக்பூரில் வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிவிபத்து: 15 பேர் பலிஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு
/
கிரிக்கெட்

எங்களது ராணுவ வீரர்கள் தயார்..! பயிற்சியாளர் டேரன் சமி அதிரடி!

இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்பாக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் பயிற்சியாளர் பேசியிருப்பதாவது...

News image
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி, டேரன் சமி. - படங்கள்: ஏபி, ஐசிசி.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:30 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்பாக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் பயிற்சியாளர் டேரன் சமி பேசியது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

”எங்களது ராணுவ வீரர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள்” என பயிற்சியாளர் டேரன் சமி பேசியிருப்பது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

கொல்கத்தாவில் ஈடன் கார்டன் திடலில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு இந்திய அணியும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியும் பலப்பரீட்சை செய்கின்றன.

மெய்நிகர் காலிறுதியாகக் கருதப்படும் இந்தப் போட்டியில் வெல்பவர்கள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவார்கள். தோற்பவர்கள் வெளியேறுவார்கள் என்பதும் சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குரூப்1 பிரிவில் ஏற்கெனவே தென்னாப்பிரிக்க அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்பாக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் பயிற்சியாளர் டேரன் சமி பேசியிருப்பதாவது:

கொல்கத்தாவில் இருப்பது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். இந்தியாவில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. அதற்குப் பிறகான ஒரு அடையாளத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டுச் சென்றுள்ளார்கள்.

ஏற்கெனவே, இங்கிருந்த எனது அனுபவத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறேன். இந்தத் திடல் எங்களுக்கு நன்றாக அமைந்திருக்கிறது.

எங்களது அனைத்து ராணுவ வீரர்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள். எங்களிடம் 11 பயங்கரமான வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அதேமாதிரி இந்தியாவிடமும் 11 வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். அதனால், இந்தப் போட்டி இரண்டு சிறந்த அணிகளுக்கான போட்டியாக இருக்கும்.

நான் ஏற்கெனவே, சொன்னதுபோல உலகக் கோப்பையை வெல்ல இந்தியாவை ஒருமுறையாவது வெல்ல வேண்டும். அந்தநாள்தான் இப்போது எங்களுக்கு அமைந்திருக்கிறது.

வருண் சக்கரவர்த்தி உலகின் நம்.1 வீரராக இருக்கிறார். நாங்கள் எதிரணியினரை மதிக்கிறோம் என்றார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

அதிரடியும் அசுர பலமும்... இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கான மெய்நிகர் காலிறுதியில் வெல்லப்போவது யார்?

அதிரடியும் அசுர பலமும்... இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கான மெய்நிகர் காலிறுதியில் வெல்லப்போவது யார்?

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மே.இ.தீவுகள் சிக்ஸர் மழை பொழியுமா? பயிற்சியாளர் பதில்!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மே.இ.தீவுகள் சிக்ஸர் மழை பொழியுமா? பயிற்சியாளர் பதில்!

ஹெட்மேயர் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் சொத்து: சாய் ஹோப்

ஹெட்மேயர் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் சொத்து: சாய் ஹோப்

அரசு, கிரிக்கெட் வாரியம் என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதனை பின்பற்றுவோம்: பாகிஸ்தான் கேப்டன்

அரசு, கிரிக்கெட் வாரியம் என்ன முடிவெடுத்தாலும் அதனை பின்பற்றுவோம்: பாகிஸ்தான் கேப்டன்

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு