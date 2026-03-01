Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
கிரிக்கெட்

அலீஷா ஹீலிக்கு இந்திய மகளிர் மரியாதை..! ஓய்வுக்கு முன்பாக சதம்!

கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் சதம் அடித்த ஆஸி. மகளிரணியின் கேப்டன் குறித்து...

News image
அலீஷா ஹீலிக்கு இந்திய மகளிர் மரியாதை அளிக்கும் காட்சி. - படம்: பிசிசிஐ வுமன்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 6:59 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆஸ்திரேலிய மகளிரணியின் கேப்டன் அலீஷா ஹீலி தனது கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் சதம் அடித்து அசத்தினார்.

இந்திய மகளிரணியினர் அவருக்கு பேட்டிங் விளையாட வரும்போது, ’காட் ஆஃப் ஹானர்’ எனும் மாரியாதையைக் கொடுத்து வரவேற்பு அளித்தார்கள்.

3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் 2-0 என ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரை வென்றுள்ளது. கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிரணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்துவரும் ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி 42 ஓவர்களில் 328/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

தொடக்க வீராங்கனையாக களமிறங்கிய அலீஷா ஹீலி 98 பந்துகளில் 158 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். தனது கடைசி போட்டியை மறக்க முடியாத ஒன்றாக மாற்றியுள்ளார்.

இந்தியா சார்பில் ஸ்நே ராணா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார். ஜியார்ஜி ஹோல் 62 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, பெத் மூனி 70 ரன்களுக்கும் அதிகமாக எடுத்து விளையாடி வருகிறார்.

35 வயதாகும் அலீஷா ஹீலி 124 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 3,777 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.

summary

Team India formed a guard of honour before the start of play today for Australia Captain Alyssa Healy, who is playing her Final ODI match

எங்களது ராணுவ வீரர்கள் தயார்..! பயிற்சியாளர் டேரன் சமி அதிரடி!

எங்களது ராணுவ வீரர்கள் தயார்..! பயிற்சியாளர் டேரன் சமி அதிரடி!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

அலீஷா ஹீலி, பெத் மூனி சதம்: இந்தியாவுக்கு 410 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த ஆஸி.!

அலீஷா ஹீலி, பெத் மூனி சதம்: இந்தியாவுக்கு 410 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த ஆஸி.!

சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் சதம்: நமீபியாவுக்கு 200 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த பாகிஸ்தான்!

சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் சதம்: நமீபியாவுக்கு 200 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த பாகிஸ்தான்!

இஷான் சதம்; 5 விக்கெட்டுகளை அள்ளிய அர்ஷ்தீப்.. 4 -1 என தொடரைக் கைப்பற்றிய இந்தியா!

இஷான் சதம்; 5 விக்கெட்டுகளை அள்ளிய அர்ஷ்தீப்.. 4 -1 என தொடரைக் கைப்பற்றிய இந்தியா!

42 பந்துகளில் சதம் விளாசி இஷான் கிஷன் அதிரடி!

42 பந்துகளில் சதம் விளாசி இஷான் கிஷன் அதிரடி!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு