கிரிக்கெட்

42 பந்துகளில் சதம் விளாசி இஷான் கிஷன் அதிரடி!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் இஷான் கிஷன் அதிரடியாக 42 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார்.
Ishan Kishan in a state of joy after scoring a century.
சதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியில் இஷான் கிஷன்படம் | பிசிசிஐ
Updated on
1 min read

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டி20 போட்டியில் இஷான் கிஷன் அதிரடியாக 42 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார்.

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் இன்று (ஜனவரி 31) நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடி வருகிறது.

இஷான் கிஷன் அதிரடி சதம்

டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடி வரும் இந்திய அணி 15 ஓவர்களில் 180 ரன்களைக் கடந்து அதிரடியாக விளையாடி வருகிறது.

இந்திய அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய இஷான் கிஷன் 42 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 43 பந்துகளில் 103 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 10 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இஷான் கிஷனின் முதல் சதம் இதுவாகும்.

Summary

In the last T20 match against New Zealand, Ishan Kishan impressed by smashing a century off just 42 balls.

Ishan Kishan in a state of joy after scoring a century.
டி20 உலகக் கோப்பையிலிருந்து கம்மின்ஸ் விலகல்..! வேகப் பந்துவீச்சாளருக்கு வாய்ப்பு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

BCCI
Hardik Pandya
Ind vs nz
Sanju Samson
Suryakumar Yadav
Ishan Kishan
century
T20 World Cup 2026

Related Stories

No stories found.