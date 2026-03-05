2-வது அரையிறுதி: இந்தியா பேட்டிங்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் மும்பை வான்கடே திடலில் இன்று (மார்ச் 5) நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ரிஹான் அகமதுக்குப் பதிலாக ஜேமி ஓவர்டான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
summary
England won the toss and elected to bowl in the second semi-final of the T20 World Cup against India.
