Dinamani
நல்லிணக்கத்தின் பூங்காவாகத் திகழ்கிறது தமிழ்நாடு! முதல்வர் ரமலான் வாழ்த்து!தில்லி சென்றாலே முதல்வர் ஸ்டாலின் பயப்படுகிறார்! - டிடிவி தினகரன்சுயநலனுக்காக கட்சியை தில்லியிடம் அடமானம் வைத்த இபிஎஸ்! முதல்வர் ஸ்டாலின்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்வுதவெகவுடன் கூட்டணியா? தொகுதிப் பங்கீடு 4 நாள்களில் தெரிந்து விடும்! - எடப்பாடி பழனிசாமி
/
கிரிக்கெட்

தினேஷ் கார்த்திக் - தீபிகா தம்பதிக்கு 3-வது குழந்தை!

Photo: Instagram / Dinesh Karthik

Updated On :20 மார்ச் 2026, 5:39 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தினேஷ் கார்த்திக் - ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை தீபிகா பல்லிகல் ஜோடிக்கு மூன்றாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரரும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவருமான தினேஷ் கார்த்திக், தற்போது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இவர், கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு பிரபல ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை தீபிகா பல்லிகல்லை காதல் திருமணம் செய்துகொண்டார்.

இந்த தம்பதிக்கு கபீர், ஜியான் என்ற இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் உள்ளன. தற்போது மூன்றாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

பெண் குழந்தை பிறந்த செய்தியை தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் தினேஷ் கார்த்திக், குழந்தைக்கு ராஹா பல்லிகல் கார்த்திக் எனப் பெயர் சூட்டியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தினேஷ் கார்த்திக்கின் பதிவுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களும், அவரது ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கார்த்திக் சுப்புராஜ் - ராணா டகுபதி கூட்டணியில் புதிய படம்!

கார்த்திக் சுப்புராஜ் - ராணா டகுபதி கூட்டணியில் புதிய படம்!

டாடா இயக்குநர் தயாரிப்பில்..! கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் பட டீசர்!

டாடா இயக்குநர் தயாரிப்பில்..! கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடிக்கும் ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் பட டீசர்!

சாலையோரம் கிடந்த பச்சிளம் பெண் குழந்தை மீட்பு

சாலையோரம் கிடந்த பச்சிளம் பெண் குழந்தை மீட்பு

துபை விமான நிலைய ட்ரோன் தாக்குதலில் சிக்கிய பிவி சிந்து, பயிற்சியாளர்!

துபை விமான நிலைய ட்ரோன் தாக்குதலில் சிக்கிய பிவி சிந்து, பயிற்சியாளர்!

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 22 முதல் 28 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 22 முதல் 28 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
வீடியோக்கள்

Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
வீடியோக்கள்

Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
வீடியோக்கள்

தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு