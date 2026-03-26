2026-27ல் சொந்த மண்ணில் விளையாடும் இந்திய ஆடவர் அணிக்கான அட்டவணை!
இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் 2026-27க்கான அட்டவணை குறித்து...
கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள்.
படம்: பிசிசிஐ
இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி தனது சொந்த மண்ணில் 2026-27ல் விளையாடும் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.
2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை கவனத்தில் கொண்டு இந்தப் போட்டிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் நான்கு அணிகள் இந்தியாவுடன் பல்வேறு வடிவ விளையாட்டில் மோதுகின்றன.
இந்தச் சீசனில் இந்திய அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகள், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுடன் 22 போட்டிகளில் 17 நகரங்களில் இந்தியா முழுவதும் விளையாட இருக்கின்றன.
செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் உடன் இந்தப் போட்டிகள் தொடங்குகின்றன. 3 ஒருநாள் போட்டிகள், 5 டி20 போட்டிகள் நடக்கின்றன.
டிசம்பரில் இலங்கையுடன் 3 ஒருநாள் போட்டிகள், 3 டி20 போட்டிகள் விளையாடுகின்றன. அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியுடன் 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுகின்றன.
பார்டர் - கவாஸ்கர் டிராபியில் 5 போட்டிகள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்தியா தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடுகிறது. இந்தப் போட்டிகள் ஜனவரி 21ஆம் தேதி தொடங்குகின்றன. நாக்பூர், சென்னை, குவாஹாட்டி, ராஞ்சி, அகமதாபாத் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற இருக்கின்றன.
கடந்த முறை ஆஸ்திரேலியாவில் இந்திய அணி பார்டர் - கவாஸ்கர் டிராபியில் தோல்வியுற்றதால், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்வாகாமல் சென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...