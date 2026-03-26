2026-27ல் சொந்த மண்ணில் விளையாடும் இந்திய ஆடவர் அணிக்கான அட்டவணை!

இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் 2026-27க்கான அட்டவணை குறித்து...

கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள்.

படம்: பிசிசிஐ

Updated On :26 மார்ச் 2026, 11:01 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி தனது சொந்த மண்ணில் 2026-27ல் விளையாடும் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது.

2027ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை கவனத்தில் கொண்டு இந்தப் போட்டிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் நான்கு அணிகள் இந்தியாவுடன் பல்வேறு வடிவ விளையாட்டில் மோதுகின்றன.

இந்தச் சீசனில் இந்திய அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகள், இலங்கை, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுடன் 22 போட்டிகளில் 17 நகரங்களில் இந்தியா முழுவதும் விளையாட இருக்கின்றன.

செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் உடன் இந்தப் போட்டிகள் தொடங்குகின்றன. 3 ஒருநாள் போட்டிகள், 5 டி20 போட்டிகள் நடக்கின்றன.

டிசம்பரில் இலங்கையுடன் 3 ஒருநாள் போட்டிகள், 3 டி20 போட்டிகள் விளையாடுகின்றன. அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியுடன் 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுகின்றன.

பார்டர் - கவாஸ்கர் டிராபியில் 5 போட்டிகள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்தியா தனது சொந்த மண்ணில் விளையாடுகிறது. இந்தப் போட்டிகள் ஜனவரி 21ஆம் தேதி தொடங்குகின்றன. நாக்பூர், சென்னை, குவாஹாட்டி, ராஞ்சி, அகமதாபாத் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற இருக்கின்றன.

கடந்த முறை ஆஸ்திரேலியாவில் இந்திய அணி பார்டர் - கவாஸ்கர் டிராபியில் தோல்வியுற்றதால், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்வாகாமல் சென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Fixtures unveiled for India men's international home season 2026-27

'2024' அனுபவ ஆட்டத்தின் வெற்றி; '2026' இளமை அதிரடியின் வெற்றி

அறுபதிலிருந்து இருபது வரை...

ஆழ்கடலுக்குள் கிரிக்கெட்! டி20 வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த மாணவர்கள்!

இந்திய உரிமையாளர்களின் அணிகளில் பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கு இடமில்லையா?

வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

