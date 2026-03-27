Dinamani
விருப்பமான தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன: தொல்.திருமாவளவன் பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: மக்கள் பீதி! காஞ்சிபுரம் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு!!வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 6.48 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! பெரம்பூரில் நாளை விஜய்யின் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு!சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: ஏப்.23 பொது விடுமுறை!
/
கிரிக்கெட்

இம்பாக்ட் வீரர் விதிக்கு ஆர்சிபி தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆதரவு!

ஐபிஎல் தொடரில் உள்ள இம்பாக்ட் வீரர் விதிக்கு ஆதரவாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பேசியுள்ளார்.

News image

ஆர்சிபி தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆண்டி ஃபிளவர்

Updated On :27 மார்ச் 2026, 3:51 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரில் உள்ள இம்பாக்ட் வீரர் விதிக்கு ஆதரவாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆண்டி ஃபிளவர் பேசியுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு இம்பாக்ட் வீரர் என்ற புதிய விதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த விதியின் படி, ஒரு அணி பிளேயிங் லெவனில் உள்ள எந்த ஒரு வீரருக்குப் பதிலாகவும் ஏற்கனவே முடிவு செய்து வைக்கப்பட்ட 5 வீரர்களில் ஒருவரை ஆட்டத்தின் எந்த நேரத்திலும் களமிறக்கலாம்.

இந்த இம்பாக்ட் வீரர் விதிக்கு எதிராக ஏற்கனவே இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹார்திக் பாண்டியா இருவரும் பேசியுள்ளனர். இம்பாக்ட் வீரர் விதி இந்திய கிரிக்கெட்டில் ஆல்ரவுண்டர்கள் உருவாவதற்கு இடையூறாக இருக்கும் என ரோஹித் சர்மா விமர்சித்திருந்தார். அண்மையில், இம்பாக்ட் வீரர் விதி தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆல்ரவுண்டராக தனக்குப் பிடிக்கவில்லை என அக்‌ஷர் படேலும் கூறியிருந்தார்.

இந்த நிலையில், இம்பாக்ட் வீரர் விதிக்கு ஆதரவாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஆண்டி ஃபிளவர் பேசியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: இம்பாக்ட் வீரர் விதி நல்ல புதுமையான விஷயம் என நான் நினைக்கிறேன். ஐபிஎல் தொடரில் இம்பாக்ட் வீரர் விதி இடம்பெற்றிருப்பது சுவாரசியமாக இருக்கிறது. இம்பாக்ட் வீரர் விதியில் எது சரி, எது தவறு என பலரும் விவாதம் செய்கின்றனர். ஆனால், ஐபிஎல் தொடரில் இம்பாக்ட் வீரர் விதியை போட்டியை சுவாரசியமாக்கும் புதுமையான ஒன்றாகவே நான் கருதுகிறேன் என்றார்.

ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை நாளை (மார்ச் 28) சின்னசாமி திடலில் எதிர்கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The head coach of Royal Challengers Bangalore has spoken out in support of Impact player rule in the IPL series.

இந்த முறை கண்டிப்பாக கோப்பையை வெல்வோம்: ஷஷாங் சிங்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இம்பாக்ட் பிளேயர் விதி நீடிக்குமா? ஐபிஎல் கேப்டன்களுடன் பிசிசிஐ ஆலோசனை!

இம்பாக்ட் வீரர் விதி எனக்கு பிடிக்கவில்லை: அக்‌ஷர் படேல்

ஐசிசியின் சிறந்த வீரர், வீராங்கனைக்கான விருதை வென்ற சாகிப்ஸதா ஃபர்ஹான், அருந்ததி ரெட்டி!

ஹார்திக் பாண்டியா ஒரு கிளட்ச்..! இம்பாக்ட் வீரர் விருது விடியோ!

வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு