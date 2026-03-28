Dinamani
கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு! போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி பிரசாரத்துக்கு அனுமதி மறுப்பு! தேர்தல் அதிகாரியிடம் விஜய் மனு!!அமமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானது! முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு வாய்ப்பு
/
கிரிக்கெட்

கிளன் பிலிப்ஸ் மிகவும் அற்புதமான வீரர்; ஜோஸ் பட்லர் புகழாரம்!

கிளன் பிலிப்ஸ் மிகவும் அற்புதமான வீரர் என அவருக்கு ஜோஸ் பட்லர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

கிளன் பிலிப்ஸ்

படம் | நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Updated On :28 மார்ச் 2026, 12:13 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 வயதாகும் நியூசிலாந்து அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான கிளன் பிலிப்ஸ் ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை இரண்டு அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமான அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக மூன்று போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 26 ரன்கள் எடுத்தார்.

அதன் பின், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் அவர் இணைந்தார். சன்ரைசர்ஸ் அணியில் 5 போட்டிகளில் விளையாடிய பிலிப்ஸ், 39 ரன்கள் எடுத்தார்.

கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஏலத்தில் கிளன் பிலிப்ஸை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி ரூ. 2 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. இருப்பினும், காயம் காரணமாக அந்த சீசனில் அவர் விளையாடவில்லை. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடருக்காக கிளன் பிலிப்ஸை அணியில் தக்கவைத்தது.

இந்த நிலையில், பேட்டிங், பந்துவீச்சு, ஃபீல்டிங் என அனைத்திலும் அசத்தும் கிளன் பிலிப்ஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த வீரர் என அவருக்கு ஜோஸ் பட்லர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: கிளன் பிலிப்ஸ் மிகவும் அற்புதமான வீரர். அவர் டி20 கிரிக்கெட்டில் மிகவும் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். பேட்டிங், பந்துவீச்சு, அபார ஃபீல்டிங் என பல திறமைகள் அவரிடம் உள்ளது. உலகின் மிகச் சிறந்த ஃபீல்டர்களில் அவரும் ஒருவர். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் அவர் இருப்பது பயிற்சியாளர் மற்றும் கேப்டனுக்கு பல தெரிவுகளை கொடுத்துள்ளது. அவருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி மிகவும் சிறப்பாக விளையாடுவார்.

ஜோஸ் பட்லர் (கோப்புப் படம்)

ஐபிஎல் தொடர் மிக நீண்ட தொடர். பிளேயிங் லெவனில் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே விளையாட முடியும். அதனால், கிளன் பிலிப்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், அவருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை மிகவும் சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்பதை மட்டும் என்னால் உறுதியாகக் கூற முடியும் என்றார்.

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி அதன் முதல் போட்டியில் வருகிற மார்ச் 31 ஆம் தேதி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து விளையாடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

