Dinamani
அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!ராஜஸ்தானில் மர்ம காய்ச்சலுக்கு 5 குழந்தைகள் பலி! கண்காணிப்பு தீவிரம்!தில்லிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாட மாட்டார்!தேர்தலுக்கிடையே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்: மத்திய அரசு மீது திருச்சி சிவா குற்றச்சாட்டுதமிழக தலைமைச் செயலர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி மாற்றம்!
/
கிரிக்கெட்

அதிரடி அரைசதம்: ஃபார்முக்கு திரும்பிய ஜாஸ் பட்லர்!

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் வீரர் ஜாஸ் பட்லர் குறித்து...

News image

ஜாஸ் பட்லர். - படம்: எக்ஸ் / குஜராத் டைட்டன்ஸ்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 3:04 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் வீரர் ஜாஸ் பட்லர் ஃபார்முக்கு திரும்பி அதன் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஜாஸ் பட்லர் 24 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து ஆட்டமிழந்தார். குஜராத் அணி 12 ஓவர்களில் 133/2 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இந்த சீசனில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதல் வெற்றியைப் பெறாத நிலையில், இந்தப் போட்டியில் நன்றாக பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

இங்கிலாந்து வீரர் ஜாஸ் பட்லர் டி20 உலகக் கோப்பை முழுவதும் மிகவும் மோசமாக விளையாடி வந்தார். இந்த நிலையில், குஜராத் அணிக்கு கடந்த போட்டியிலேயே சிறிது ஃபார்முக்கு திரும்பியிந்தார்.

தற்போது, தில்லி போட்டியில் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி அணிக்கு அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்துள்ளார். சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், குல்தீப் ஓவரில் 52 ரன்களில் இருக்கும்போது போல்ட் ஆகி ஆட்டமிழந்தார்.

Summary

Explosive Half-Century: Jos Buttler Returns to Form!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஐபிஎல் 2026: 154 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பந்துவீசிய குஜராத் வீரர்!

குஜராத் டைட்டன்ஸ் பந்துவீச்சு; ஷுப்மன் கில் விளையாடவில்லை!

பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 163 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த குஜராத் டைட்டன்ஸ்!

கிளன் பிலிப்ஸ் மிகவும் அற்புதமான வீரர்; ஜோஸ் பட்லர் புகழாரம்!

வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

24 நிமிடங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

44 நிமிடங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து வஞ்சிக்கிறார்கள்! நயினார் நாகேந்திரனும் பதிலளித்த PTR
45
1 மணி நேரம் முன்பு
தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து வஞ்சிக்கிறார்கள்! நயினார் நாகேந்திரனும் பதிலளித்த PTR

1 மணி நேரம் முன்பு
புதுவையில் ஸ்டாலின் பெயரைச் சொல்லாத ராகுல்!: Press Meet | BJP | DMK
50
2 மணி நேரங்கள் முன்பு
புதுவையில் ஸ்டாலின் பெயரைச் சொல்லாத ராகுல்!: Press Meet | BJP | DMK

2 மணி நேரங்கள் முன்பு