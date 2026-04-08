அதிரடி அரைசதம்: ஃபார்முக்கு திரும்பிய ஜாஸ் பட்லர்!

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் வீரர் ஜாஸ் பட்லர் ஃபார்முக்கு திரும்பி அதன் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.
தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஜாஸ் பட்லர் 24 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து ஆட்டமிழந்தார். குஜராத் அணி 12 ஓவர்களில் 133/2 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இந்த சீசனில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதல் வெற்றியைப் பெறாத நிலையில், இந்தப் போட்டியில் நன்றாக பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
இங்கிலாந்து வீரர் ஜாஸ் பட்லர் டி20 உலகக் கோப்பை முழுவதும் மிகவும் மோசமாக விளையாடி வந்தார். இந்த நிலையில், குஜராத் அணிக்கு கடந்த போட்டியிலேயே சிறிது ஃபார்முக்கு திரும்பியிந்தார்.
தற்போது, தில்லி போட்டியில் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி அணிக்கு அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுத்துள்ளார். சதமடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், குல்தீப் ஓவரில் 52 ரன்களில் இருக்கும்போது போல்ட் ஆகி ஆட்டமிழந்தார்.
Explosive Half-Century: Jos Buttler Returns to Form!
