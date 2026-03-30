Dinamani
ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு! நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!
/
கிரிக்கெட்

சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் அகீல் ஹொசைனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா?

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் அகீல் ஹொசைனுக்கு சிஎஸ்கேவில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது பற்றி...

News image

அகீல் ஹொசைன்.

படம்: சிஎஸ்கே.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 12:42 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் அகீல் ஹொசைனுக்கு சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தானை எதிர்த்து விளையாடுகிறது. இந்தப் போட்டியில் அகீல் ஹொசைனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் அகீல் ஹொசைன் (32 வயது) சிஎஸ்கே அணிக்கு ரூ.2 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார். இவர் பவர்பிளேவில் சிறப்பாக பந்துவீசும் திறன் கொண்டவர்.

ஐபிஎல் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரை பவர்பிளே மிகவும் முக்கியமானது. சிஎஸ்கே அணிக்கு நாதன் எல்லீஸ் இல்லாத காரணத்தால் மாட் ஹென்றி களமிறக்கப்படலாம். இவருடன் சேர்ந்து அகீல் ஹொசைன் பந்துவீசினால் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

பேட்டிங் திறமையும் இருப்பதால், அகீல் ஹொசைன் மிகவும் சிறப்பான தேர்வாக அமையலாம். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் சிஎஸ்கே அணிக்கு இதுவரை நல்ல பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதால், இவரை பிளேயிங் லெவனில் எடுப்பார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

காயம்பட்ட சிங்கங்கள்..! சிஎஸ்கே கேப்டனின் வாக்குறுதி!

ஜென்டில்மேன் தோனி..! ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!

ஐபிஎல் 2026: எம்.எஸ். தோனி 2 வாரங்கள் விளையாட மாட்டார்!

இளம் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கு பயிற்சியளித்த தோனி..! நால்வரில் யார் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார்கள்?

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெரம்பூரில் Vijay பிரசாரம்! Vijay full speech | TVK campaign | TN election 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
தினமணி வீடியோ செய்தி...

29 மார்ச் 2026