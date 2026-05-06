பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 236 ரன்கள் இலக்கு! க்ளாசன், இஷான் அரைசதம் விளாசல்!

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஹைதராபாத் அணி 235 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடர் இந்தியா முழுவதுமுள்ள 14 நகர்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
இன்று ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் திடலில் நடைபெறும் 49-வது போட்டியில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அபிஷேக் சர்மா 2 பௌண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் உள்பட 35 ரன்களும், டிராவிஸ் ஹெட் 3 பௌண்டர்கள், 3 சிக்ஸர்கள் உள்பட 38 ரன்களும் எடுத்து விக்கெட்டைப் பறிகொடுத்தனர்.
நிதானமாக விளையாடிய விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷன் 2 பௌண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் உள்பட 55 ரன்களும், ஹெய்ண்ட்ரிச் க்ளாசன் 3 பௌண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் 69 ரன்களும் எடுத்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
நிதிஷ்குமார் ரெட்டி 13 பந்துகளில் 2 பௌண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 29 ரன்களும் எடுத்து களத்தில் இருந்தனர்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் ஹைதராபாத் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 235 ரன்கள் குவித்தது.
பஞ்சாப் அணித் தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், லோக்கி பெர்குசன், யுஸ்வேந்திர சாஹல், விஜய்குமார் வைசாக் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
Summary
The Hyderabad team has amassed 235 runs in the match against the Punjab Kings.
