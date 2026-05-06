Dinamani
தோல்வியும் துரோகமும் எங்களுக்கு புதிதல்ல : டி.ஆர். பாலுஆர். பி. செளத்ரி உடலுக்கு மம்மூட்டி அஞ்சலி!விஜய்யுடன் தலைமைச் செயலர், டிஜிபி ஆலோசனை!மமதாவுக்கு அகிலேஷ் தொடர் ஆதரவு: வாக்கு எண்ணிக்கை விடியோக்களை வெளியிட வலியுறுத்தல்எந்த சூழலிலும் தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை: கே.பி. முனுசாமிதமிழ்நாடு 16வது சட்டப்பேரவை கலைப்பு: ஆளுநர் அறிவிப்பு!ஆர்.பி. சௌத்ரி உடலுக்கு விஜய் நேரில் மரியாதை!ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு! ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார்!
/
கிரிக்கெட்

பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 236 ரன்கள் இலக்கு! க்ளாசன், இஷான் அரைசதம் விளாசல்!

க்ளாசன், இஷான் கிஷன் அதிரடியால் பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 236 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

News image

இஷான் கிஷன் - க்ளாசன்.

Updated On :6 மே 2026, 10:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஹைதராபாத் அணி 235 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடர் இந்தியா முழுவதுமுள்ள 14 நகர்களில் நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று ஹைதராபாத் ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் திடலில் நடைபெறும் 49-வது போட்டியில் பஞ்சாப் மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் அபிஷேக் சர்மா 2 பௌண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் உள்பட 35 ரன்களும், டிராவிஸ் ஹெட் 3 பௌண்டர்கள், 3 சிக்ஸர்கள் உள்பட 38 ரன்களும் எடுத்து விக்கெட்டைப் பறிகொடுத்தனர்.

நிதானமாக விளையாடிய விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷன் 2 பௌண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் உள்பட 55 ரன்களும், ஹெய்ண்ட்ரிச் க்ளாசன் 3 பௌண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் 69 ரன்களும் எடுத்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

நிதிஷ்குமார் ரெட்டி 13 பந்துகளில் 2 பௌண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 29 ரன்களும் எடுத்து களத்தில் இருந்தனர்.

நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் ஹைதராபாத் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 235 ரன்கள் குவித்தது.

பஞ்சாப் அணித் தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், லோக்கி பெர்குசன், யுஸ்வேந்திர சாஹல், விஜய்குமார் வைசாக் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

Summary

The Hyderabad team has amassed 235 runs in the match against the Punjab Kings.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

6 ரன்கள் தேவையானபோது 6 யார்க்கர் பந்துகளை வீசிய இளம் பாகிஸ்தான் வீரர்..! யார் இந்த ஹுனைன் ஷா?

6 ரன்கள் தேவையானபோது 6 யார்க்கர் பந்துகளை வீசிய இளம் பாகிஸ்தான் வீரர்..! யார் இந்த ஹுனைன் ஷா?

சிக்ஸர்கள் விளாச நான் பயிற்சி மேற்கொள்வதில்லை: பிரியான்ஷ் ஆர்யா

சிக்ஸர்கள் விளாச நான் பயிற்சி மேற்கொள்வதில்லை: பிரியான்ஷ் ஆர்யா

இஷான் கிஷன் அதிரடி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு 217 ரன்கள் இலக்கு!

இஷான் கிஷன் அதிரடி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு 217 ரன்கள் இலக்கு!

இஷான் கிஷன் அதிரடி: ஆர்சிபிக்கு 202 ரன்கள் இலக்கு!

இஷான் கிஷன் அதிரடி: ஆர்சிபிக்கு 202 ரன்கள் இலக்கு!

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு