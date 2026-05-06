ஐபிஎல் 2026: பிளே ஆப்ஸ், இறுதிப் போட்டிக்கான அட்டவணை வெளியீடு!

ஐபிஎல் பிளே ஆப்ஸ், இறுதிப் போட்டிக்கான அட்டவணை வெளியீடு குறித்து...

ஐபிஎல் கோப்பை. - படம்: எக்ஸ் / ஐபிஎல்.

Updated On :6 மே 2026, 1:59 pm IST

ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான பிளே ஆப்ஸுக்கான அட்டவணையை ஐபிஎல் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. பெங்களூரில் நடக்கவிருந்த இறுதிப் போட்டி ஹைதராபாத் நரேந்திர மோடி திடலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

முதலில் பாதி ஐபிஎல் போட்டிக்கான அட்டவணை மட்டுமே வெளியானது. ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் இரண்டாம் கட்ட போட்டிகள் தாமதமாக அறிவிக்கப்பட்டன.

பிளே ஆஃப்ஸ் போட்டிகள் நடைபெறும் இடங்கள் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், பிசிசிஐ தற்போது அறிவித்துள்ளது.

குவாலிஃபயர் 1: தரம்சாலா (மே,26)

எலிமினேட்டர்: நியூ சண்டிகர் (மே, 27)

குவாலிஃபயர் 2: நியூ சண்டிகர் (மே, 29)

இறுதிப் போட்டி: அகமதாபாத் (மே.31)

தொழில்நுட்பம், இருக்கைகள், நிர்வாகத்தின் எளிமை, பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காகவும் சின்னசாமி திடலில் நடைபெற இருந்த இறுதிப் போட்டி அகமதாபாத் திடலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல்: கட்டாய வெற்றிக்கான தேவையுடன் இன்று மோதும் சென்னை - மும்பை!

"நன்றிகெட்ட Congress கட்சி": விளாசிய DMK ஆர்.எஸ்.பாரதி
41 நிமிடங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்து மாணிக்கம் தாகூர்! | TVK | Congress
2 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
17 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
19 மணி நேரங்கள் முன்பு