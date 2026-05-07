ஐபிஎல் 2026: சிறந்த பந்துவீச்சு அணியாக சிஎஸ்கே தேர்வு!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் சிறப்பான பந்துவீச்சினால் ஐபிஎல் 2026ன் சிறந்த பந்துவீச்சு அணியாக மாறியிருக்கிறது.
நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிஎஸ்கே அணி 10 புள்ளிகளுடன் ஆறாவது இடத்தில் இருக்கிறது. மோசமான பேட்டிங் செய்தாலும் சிறப்பான பந்துவீச்சை செய்து அசத்தி வருகிறது.
ஐந்து கோப்பைகளை வென்ற சிஎஸ்கே அணி கடந்த மூன்று சீசன்களாக பிளே ஆஃப்ஸ் செல்லாமல் இருக்கிறது. நடப்பு சீசனில் மீதமுள்ள நான்கில் மூன்று போட்டிகளில் வெல்ல வேண்டுமென கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே இருக்கிறது.
எகானமி 9.02 உடன் இந்த சீசனில் சிறந்த பந்துவீச்சு அணியாக சிஎஸ்கே உருமாறியுள்ளது. இரண்டாவது இடத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் கடைசி இடத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் இருக்கின்றன.
சிஎஸ்கே அணி அடுத்த போட்டியில் மே.10ஆம் தேதி லக்னௌ அணியை எதிர்த்து சேப்பாக்கத்தில் விளையாடுகிறது.
ஐபிஎல் 2026: சிறந்த எகானமி கொண்ட அணிகள்
1. சிஎஸ்கே - 9.02
2. குஜராத் - 9.03
3. கேகேஆர் - 9.23
4. லக்னௌ - 9.26
5. ஆர்சிபி - 9.29
6. ராஜஸ்தான் - 9.59
7. சன்ரைசர்ஸ் - 10.15
8. பஞ்சாப் - 10.16
9. தில்லி - 10.30
10. மும்பை - 10.69
Summary
IPL 2026: CSK Named Best Bowling Team!
