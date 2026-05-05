தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிராக சிஎஸ்கே பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன் அக்ஷர் படேல் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் கைல் ஜேமிசனுக்குப் பதிலாக லுங்கி இங்கிடி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் பிளேயிங் லெவனில் காயம் காரணமாக ராமகிருஷ்ணா கோஷ் விளையாடவில்லை. பிளேயிங் லெவனில் அகீல் ஹொசைன் மற்றும் குர்ஜப்நீத் சிங் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
In the IPL match against Chennai Super Kings, Delhi Capitals won the toss and elected to bat.
