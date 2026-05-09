ஷுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன் அசத்தல்; ராஜஸ்தானுக்கு 230 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 229 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

பந்தை சிக்ஸருக்கு விளாசும் ஷுப்மன் கில் - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

ஐபிஎல் தொடரில் ஜெய்பூரில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, குஜராத் டைட்டன்ஸ் முதலில் விளையாடியது.

முதலில் விளையாடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 229 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஷுப்மன் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். அதிரடியாக விளையாடிய இருவரும் அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். கேப்டன் ஷுப்மன் கில் அதிகபட்சமாக 44 பந்துகளில் 84 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.

சாய் சுதர்சன் 36 பந்துகளில் 55 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். வாஷிங்டன் சுந்தர் 37* ரன்கள், ராகுல் திவாட்டியா 14* ரன்கள், ஜோஸ் பட்லர் 13 ரன்கள், ஜேசன் ஹோல்டர் 7 ரன்கள் எடுத்தனர்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தரப்பில் பிரிஜேஷ் சர்மா இரண்டு விக்கெட்டுகளும், யஷ் ராஜ் புஞ்சா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

230 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விளையாடி வருகிறது.

Batting first in their IPL match against the Rajasthan Royals, the Gujarat Giants scored 229 runs for the loss of 4 wickets.

8 மே 2026, 7:24 pm IST