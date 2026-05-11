மும்பைக்கு எதிராக ‘த்ரில்’ வெற்றி: முதலிடத்துக்கு வந்தது பெங்களூரு!

ஐபிஎல் போட்டியின் 54-ஆவது ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இண்டியன்ஸை ஞாயிற்றுக்கிழமை "த்ரில்' வெற்றி கண்டது.
முதலில் மும்பை 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 166 ரன்கள் சேர்க்க, பெங்களூரு 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து 167 ரன்கள் எடுத்தது. இந்த ஆட்டத்தில் பெüலிங்கில் புவனேஷ்வர் குமாரும், பேட்டிங்கில் கிருணால் பாண்டியாவும் பெங்களூரு வெற்றிக்கு பெரும்பங்காற்றினர்.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற பெங்களூரு, பந்துவீசத் தயாரானது. மும்பை இன்னிங்ஸில் ரயான் ரிக்கெல்டன் 2, ரோஹித் சர்மா 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 22 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
சூர்யகுமார் யாதவ் டக் அவுட்டாக, நமன் திர் - திலக் வர்மா ஜோடி, 4-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 82 ரன்கள் சேர்த்து மும்பையை மீட்டது. நமன் திர் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 47, வில் ஜாக்ஸ் 1 பவுண்டரியுடன் 10 ரன்களுக்கு விடைபெற்றனர்.
திலக் வர்மா, 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் உள்பட 57 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டார். ராஜ் பாவா 16 ரன்களுக்கு நிறைவு செய்ய, ஓவர்கள் முடிவில் கார்பின் பாஷ் 5, தீபக் சஹர் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
பெங்களூரு தரப்பில் புவனேஷ்வர் குமார் 4, ஜாஷ் ஹேஸில்வுட், ராசிக் சலாம், ரொமேரியோ ஷெப்பர்டு ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.
அடுத்து 167 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய பெங்களூரு அணியில், விராட் கோலி 0, தேவ்தத் படிக்கல் 12, கேப்டன் ரஜத் பட்டிதார் 8 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட, ஜேக்கப் பெத்தெல் 2 பவுண்டரிகளுடன் 27 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார்.
கிருணால் பாண்டியா அதிரடி ஆட்டத்துடன் அணியை மீட்டெடுக்க, ஜிதேஷ் சர்மா 18, டிம் டேவிட் 0 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனர். பாண்டியா 46 பந்துகளில் 4 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்களுடன் 73 ரன்களுக்கு வீழ, ரொமேரியோ ஷெப்பர்டு 4 ரன்களுக்கு நடையைக் கட்டினார்.
முடிவில் ராசிக் சலாம் 3, புவனேஷ்வர் குமார் 7 ரன்களுடன் கடைசி ஓவரில் அணியை "த்ரில்' வெற்றிக்கு வழிநடத்தி, ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். மும்பை பெüலர்களில் கார்பின் பாஷ் 4, தீபக் சஹர் 2, கஸôன்ஃபர், ராஜ் பாவா ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனர்.
