சன்ரைசரஸ் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம்!

சன்ரைசரஸ் அணியின் கேப்டனுக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதம் குறித்து...

சன்ரைசரஸ் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ். - படம்: ஏபி

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பந்துவீசாததால் ஐபிஎல் நிர்வாகம் அவருக்கு அபராதம் வித்தித்துள்ளது.

நேற்றிரவு (மே.12) நடந்த ஐபிஎல் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் அணி 20 ஓவர்களில் 168/5 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் அணி 14.5 ஓவர்களில் 86 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இந்தப் போட்டியில் குஜராத் அணி 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று, புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. சன்ரைசர்ஸ் அணி 14 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் பின் தங்கியுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் அணி மெதுவாகப் பந்துவீசியதால் அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் விதி 2.22ன் படி கம்மின்ஸுக்கு இந்த சீசனில் முதல்முறை என்பதால் குறைந்தபட்சமாக ரூ.12 லட்சம் அபராதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக சன்ரைசர்ஸ் அணியின் தற்காலிக கேப்டனாக இருந்த இஷான் கிஷனுக்கும் இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

SRH captain Cummins fined for slow over rate

