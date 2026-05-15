நடுவரை ஆபாசமாகத் திட்டிய மும்பை பயிற்சியாளருக்கு 15% அபராதம்!

மும்பை அணியின் பயிற்சியாளருக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதம் குறித்து...

கைரன் பொல்லார்டு - படம்: எக்ஸ் / மும்பை இந்தியன்ஸ்.

Updated On :39 நிமிடங்கள் முன்பு

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் கைரன் பொல்லார்டு நான்காம் நடுவரை ஆபசமாகத் திட்டியதற்காக போட்டிக்கான ஊதியத்தில் இருந்து 15 சதவிகிதம் அபாரதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்றிரவு நடந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 200 ரன்கள் எடுக்க, மும்பை 19.5 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 205 ரன்கள் எடுத்து த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் 19ஆவது ஓவரில் கைரன் பொல்லார்டு நான்காவது நடுவரை நோக்கி ஆபாசமாகத் திட்டினார் என ஐபிஎல் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தக் காரணத்தினால் ஐபிஎல் விதிமுறைகள் 2.3ன் படி லெவல் 1 குற்றத்தினால 15 சதவிகிதம் அபராதமும் 1 தகுதியிழப்புப் புள்ளியும் வழங்கப்படுகிறது என பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.

நடுவர் பங்கஜ் தர்மாணி விதித்த இந்த அபராதத்தை பொல்லார்டு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். முன்னதாக மும்பை அணிக்காக பொல்லார்டு விளையாடும்போதும் பலமுறை அபராதம் வாங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Pollard fined for using abusive language for fourth umpire .

