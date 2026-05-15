நுவான் துஷாராவுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரரை அறிவித்த ஆர்சிபி!

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ள வேகப் பந்துவீச்சாளர் நுவான் துஷாராவுக்குப் பதிலாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் மாற்று வீரர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ரிச்சர்ட் கிளீசன் - படம் | ஆர்சிபி (எக்ஸ்)

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்காக அணிகளுக்குள் கடும் போட்டி நிலவுகிறது. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் வீரர்கள் பலரும் காயம் காரணமாக விலகி வருகின்றனர்.

காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் நுவான் துஷாரா விலகினார். இந்த நிலையில், அவருக்கு மாற்று வீரராக இங்கிலாந்து அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் ரிச்சர்ட் கிளீசன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இங்கிலாந்து அணிக்காக 6 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரிச்சர்ட் கிளீசன் 9 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் அவர் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காகவும், 2025 ஆம் ஆண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவும் விளையாடியுள்ளார்.

Summary

Royal Challengers Bangalore has added a replacement player for fast bowler Nuwan Thushara, who has withdrawn from the IPL tournament due to injury.

