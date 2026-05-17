ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன் அக்ஷர் படேல் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முதலில் பேட் செய்கிறது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் பிளேயிங் லெவனில் ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்குப் பதிலாக ரவி சிங் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஆகிப் நபி இல்லை. விஜய் திரிபுரனா அறிமுக வீரராக களமிறங்குகிறார்.
In the IPL match against the Rajasthan Royals, the Delhi Capitals won the toss and elected to bowl.
