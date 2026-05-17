சிஎஸ்கேவின் சாதனையை முறியடித்த ஆர்சிபி!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் புதிய சாதனை நிகழ்த்திய ஆர்சிபி அணி குறித்து...

தேவ்தத் படிக்கல், விராட் கோலி. - படம்: எக்ஸ் / ஐபிஎல்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஆர்சிபி அணி சிஎஸ்கேவின் சாதனையை முறியடித்து புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கியுள்ளது. பஞ்சாப் அணி ஆர்சிபிக்கு எதிராக டாஸ் வென்று பந்துவீசியது.

இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்களில் 222/4 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக வெங்கடேஷ் ஐயர் 73 ரன்கள், கோலி 58 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.

இதுவரை நடந்த ஐபிஎல் தொடர்களில் அதிகமுறை (44) 200-க்கும் அதிகமான ரன்களை எடுத்த அணியாக ஆர்சிபி முதலிடம் பிடித்துள்ளது. முன்னதாக சிஎஸ்கே அணி 43 முறை 200-க்கும் அதிகமான ரன்களை எடுத்திருந்தது.

சிஎஸ்கே அணி 2 சீசன்கள் விளையாடாமலேயே இந்த சாதனையை தன்னிடம் தக்கவைத்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

200க்கும் அதிகமான ரன்கள் குவித்த அணிகள்

44- ஆர்சிபி (19 சீசன்களில்)

43 - சிஎஸ்கே (17 சீசன்களில்)

41 - பஞ்சாப் (19 சீசன்களில்)

டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்திய அணி 50 முறை இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. அதற்கு அடுத்ததாக ஆர்சிபி அணி இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

RCB Breaks CSK's Record! Most 200-plus totals recorded in Men’s T20 cricket

ஓவர்கள் குறைக்கப்படாது: ஆர்சிபி பந்துவீச்சு; அணியில் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேர்ப்பு!

