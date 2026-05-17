ஹார்திக் பாண்டியாவின் சாதனையை முறியடித்த சாய் சுதர்சன்!

குஜராத் டைட்டன்ஸ் வீரர் சாய் சுதர்சன் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...

ஆரஞ்ச் கேப் அணிந்த சாய் சுதர்சன். - படம்: எக்ஸ் / குஜராத் டைட்டன்ஸ்.

Updated On :34 நிமிடங்கள் முன்பு

குஜராத் டைட்டன்ஸ் வீரர் சாய் சுதர்சன் ஹார்திக் பாண்டியாவின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார். மேலும். இந்த சீசனில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கேகேஆர் அணி 247/2 ரன்கள் குவித்தது. அடுத்து விளையாடிய குஜராத் அணி 218/4 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.

இந்தப் போட்டியில் சாய் சுதர்சன் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்து 28 பந்துகளில் 53 ரன்கள் குவித்தார். இருந்தும் இவரது அணி இலக்கை அடைய முடியாமல் தோல்வியுற்றது.

தொடர்ச்சியாக நான்காவது முறையாக அரைசதம் அடித்த முதல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் வீரராக சாய் சுதர்சன் சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக, ஹார்திக் பாண்டியா, ஷுப்மன் கில் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை அரைசதம் கடந்திருக்கிறார்கள்.

சாய் சுதர்சன் கடைசி ஏழு போட்டிகளில் 100, 87, 6, 57, 55, 61, 53* ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் 554 ரன்களுடன் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

Most successive 50-plus scores for GT

4* - சாய் சுதர்சன் (2026)

3 - ஹார்திக் பாண்டியா (2022)

3 - சாய் சுதர்சன் (2024-25)

3 - ஷுப்மன் கில் (2025-26)

Summary

Sai Sudharsan breaks Hardik pandya record in Gujarat Titans

