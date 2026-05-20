மழையினால் நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஐபிஎல் போட்டி: 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் மும்பை!

ஈடர்ன் கார்டன் கிரிக்கெட் திடலில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டி மழையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. டாஸ் வென்ற கேகேஆர் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 8 ஓவர்களில் 57 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது. கேமரூன் கிரீன், சௌரப் துபே தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தியுள்ளார்கள்.
கொல்கத்தா 11 புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது. மும்பை 8 புள்ளிகளுடன் 9ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏற்கெனவே வெளியேறிய நிலையில், கொல்கத்தா அணிக்கு ஒரு வாய்ப்பிருக்கிறது. அதனால், இந்தப் போட்டி முக்கியமானதாக இருக்கிறது.
ஒருவேளை மழையினால் இந்தப் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால் கொல்கத்தா அணி ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து வெளியேறும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Rain stops play Mumbai indians struggle in losing 4 wickets
