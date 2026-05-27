எலிமினேட்டர் போட்டி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸுக்கு எதிராக சன்ரைசர்ஸ் பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் தொடரின் எலிமினேட்டர் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் நியூ சண்டீகரில் இன்று (மே 27) நடைபெறும் எலிமினேட்டர் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முதலில் பேட் செய்கிறது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ரவீந்திர ஜடேஜா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இன்றையப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி நாளை மறுநாள் (மே 29) குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிராக நடைபெறும் குவாலிஃபையர் 2 போட்டியில் விளையாடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Sunrisers Hyderabad, having won the toss in the Eliminator match of the IPL series, has elected to bowl.
