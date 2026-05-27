பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் நிகழ்த்திய புதிய சாதனை குறித்து...

வைபவ் சூர்யவன்ஷி - படம்: ஐபிஎல்

Updated On :27 மே 2026, 9:10 pm IST

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் தொடக்க வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஐபிஎல் வரலாற்றில் பவர்பிளேவில் அதிக ரன்கள் குவித்தவார சாதனை படைத்துள்ளார்.

முல்லான்பூரில் நடைபெற்றுவரும் எலிமினேட்டர் 2ல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. ராஜஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 29 பந்துகளில் 97 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதிவேக சதம் சாதனையை இழந்தாலும் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்.

ஒரே சீசனில் பவர்பிளேவில் (1-6 ஓவர்கள்) 490 ரன்கள் குவித்த முதல் வீரராக வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக டேவிட் வார்னர் (2016) 467 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் ஒரே சீசனில் பவர்பிளேவில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள்

490 - வைபவ் சூர்யவன்ஷி (2026)

467 - டேவிட் வார்னர் (2016)

402 - டிராவிஸ் ஹெட் (2024)

402 - சாய் சுதர்சன் (2025)

382 - ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் (2009)

Vaibhav Sooryavanshi Most powerplay (1-6 overs) runs in an IPL season

