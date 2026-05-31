Dinamani
மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி: வெய்யிலில் இருந்து மக்கள் தற்காத்துக் கொள்ள பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்!சென்னை: கோயம்பேட்டில் காரை ஏற்றி இளம்பெண் கொலை பெட்ரோல், டீசல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரியில் தளர்வு: ஜூன் 1 முதல் அமல்தில்லியில் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விபத்து: 12 பேர் மீட்புஇரண்டாம் முறையாக பட்டம் வெல்வது யாா்? பெங்களூரு - குஜராத் இன்று மோதல்! 1,200 கோயில்களின் நகைகள், சொத்துகள் விரைவில் கணக்கெடுப்பு: திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் திட்டம்கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மின்சார ரயில்: உச்ச நேரங்களில் 6 - 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு ரயில்!
/
கிரிக்கெட்

புவனேஷ்வர் குமாருக்கு எதிராக சொதப்பியிருக்கும் ஷுப்மன் கில்..! அதிர்ச்சியான புள்ளி விவரங்கள்!

டி20 போட்டிகளில் புவனேஷ்வர் குமாருக்கு எதிராக சொதப்பியிருக்கும் ஷுப்மன் கில் குறித்து...

News image

புவனேஷ்வர் குமார், ஷுப்மன் கில். - படங்கள்: ஏபி

Updated On :31 மே 2026, 1:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டி20 போட்டிகளில் ஆர்சிபி பந்துவீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமாருக்கு எதிராக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் சொதப்பியிருக்கும் புள்ளி விவரங்கள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.

நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணியும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் இன்றிரவு 7.30 மணிக்கு இறுதிப் போட்டியில் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் திடலில் மோதுகிறார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் குஜராத் அணியின் தொடக்க வீரர்கள் விக்கெட்டை பவர்பிளேவிலேயே ஆர்சிபி வீழ்த்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

குஜராத் அணியின் பலமே தொடக்க வீரர்கள்தான். ஆனால், ஆர்சிபி அணியில் பலமும் பவர்பிளேவில் விக்கெட் வீழ்த்துவதான். அதனால், கில் - புவனேஷ்வர் குமார் ஒப்பீடு முக்கியமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

இதுவரை புவனேஷ்வர் குமார் வீசிய 79 பந்துகளில் ஷுப்மன் கில் 80 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அதில் சராசரி 13.3 ஆக இருக்க, மூன்று முறை ஆட்டமிழந்துள்ளார். ஸ்டிரைக் ரேட் 101.26ஆக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் போட்டியில் ஷுப்மன் கில் புவனேஷ்வர் குமார் ஓவரையும் ஹேசில்வுட் ஓவரையும் எப்படி விளையாடுவார் என்பதைப் பொறுத்தே கோப்பையை வெல்லபோகுவது யார் என்பது தீர்மானிக்கப்படும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.

Summary

Shubman Gill Struggles Against Bhuvneshwar Kumar! Shocking Statistics!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பார்ட்னர்ஷிப்பில் வரலாறு படைத்த ஷுப்மன் கில் - சாய் சுதர்சன்!

பார்ட்னர்ஷிப்பில் வரலாறு படைத்த ஷுப்மன் கில் - சாய் சுதர்சன்!

ஐபிஎல் பிளே - ஆஃப்ஸ் வரலாற்றில் ஷுப்மன் கில் நிகழ்த்திய சாதனை!

ஐபிஎல் பிளே - ஆஃப்ஸ் வரலாற்றில் ஷுப்மன் கில் நிகழ்த்திய சாதனை!

சிஎஸ்கேவை கிண்டல் செய்து, ஷுப்மன் கில் பகிர்ந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!

சிஎஸ்கேவை கிண்டல் செய்து, ஷுப்மன் கில் பகிர்ந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!

நாங்கள் தோல்விக்குத் தகுதியானவர்கள்..! மனம் திறந்த குஜராத் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்!

நாங்கள் தோல்விக்குத் தகுதியானவர்கள்..! மனம் திறந்த குஜராத் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்!

விடியோக்கள்

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!