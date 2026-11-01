கடைசி டி20: இந்தியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியுடன் தொடரை நிறைவு செய்த நியூசிலாந்து!
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்தாவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்து வீரர்கள் - படம் | AP
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஐந்தாவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி ஹாமில்டனில் இன்று (நவம்பர் 1) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 191 ரன்கள் எடுத்தது. இந்திய அணியில் அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 61 ரன்கள் எடுத்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 50 ரன்கள், நமன் திர் 33 ரன்கள் மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி 22 ரன்கள் எடுத்தனர்.
நியூசிலாந்து தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஆடம் மில்னே 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். நாதன் ஸ்மித் மற்றும் பிளேர் டிக்னர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.
டிம் செய்ஃபர்ட், கிளன் பிலிப்ஸ் அதிரடி!
192 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி 18 ஓவர்கள் முடிவில் இலக்கை எட்டி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்து அணியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டிம் செய்ஃபர்ட் மற்றும் கிளன் பிலிப்ஸ் அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். அதிரடியாக விளையாடிய டிம் செய்ஃபர்ட் 50 பந்துகளில் 93 ரன்கள் எடுத்து 7 ரன்களில் சதம் விளாசும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். அதில் 11 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். கிளன் பிலிப்ஸ் 38 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். டேரில் மிட்செல் 29 ரன்கள் எடுத்தார்.
இந்தியா தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை நியூசிலாந்து அணி 2-3 என்ற கணக்கில் நிறைவு செய்தது.
Summary
New Zealand secured a resounding 7-wicket victory against India in the fifth T20 match.
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