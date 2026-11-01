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இஷான், ஷ்ரேயாஸ் அரைசதம்: நியூசிலாந்துக்கு 192 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இந்தியா!

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான ஐந்தாவது டி20 போட்டி குறித்து...

Ishan Kishan, Shreyas Iyer

இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் - படம்: பிசிசிஐ

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இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான ஐந்தாவது டி20 போட்டி ஹாமில்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீசியது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 191 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 61 ரன்கள் எடுத்தார்.

இந்தப் போட்டியில் தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்கள். அடுத்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷன் - ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் சிறப்பாக விளையாடி ரன்களை குவித்தார்கள்.

இஷான் கிஷன் 61, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 50 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தார்கள். நமன் திர் 33, நிதீஷ் குமார் 22 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.

நியூசிலாந்து சார்பில் ஆடம் மில்னே 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். கடைசி போட்டியில் ஆறுதல் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் நியூசிலாந்து சிறப்பாக பந்துவீசியது.

ஏற்கெனவே இந்தியா இந்தத் தொடரை 3-1 என வென்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. வருண் சக்ரவர்த்தி, புவனேஷ்வர்குமார் இந்தப் போட்டியில் விளையாடுவார்கள். அதனால், வெற்றியுடன் முடிக்கவே இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது.

Summary

Half-centuries for Ishan and Shreyas: India sets New Zealand a target of 192 runs!

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