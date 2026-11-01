கடைசி டி20யில் இந்தியா பேட்டிங்..! வருண், புவனேஷ்வர் அணியில் சேர்ப்பு!
இந்தியா - நியூசிலாந்து மோதும் கடைசி டி20 போட்டி குறித்து...
டாஸை சுண்டும் நியூசிலாந்து கேப்டன் உடன் இந்திய கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் - படம்: பிசிசிஐ
இந்தியா - நியூசிலாந்து மோதும் கடைசி டி20 போட்டி , ஹாமில்டனில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
இந்திய அணியில் வருண் சக்ரவர்த்தி, புவனேஷ்வர்குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ந்து விளையாடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே தொடரை 3-1 வென்றுள்ள இந்திய அணி கடைசி போட்டியில் தோல்வியுற்றது. கடைசி போட்டியில் வெல்லும் முனைப்பில் இந்தியா இருக்கிறது.
நியூசிலாந்து: டிம் சீஃபர்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), ஃபின் ஆலன், டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), நாதன் ஸ்மித், ஆடம் மில்னே, ஜேக்கப் டஃபி, பிளேயர் டிக்னர்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி
Two changes for #TeamIndia in Hamilton.— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
Bhuvneshwar Kumar and Varun Chakaravarthy are back in the Playing XI.
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Summary
Last T20: New Zealand opt to bowl, bhuvi and Varun comes in for Team india
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