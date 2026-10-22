நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா பந்துவீச்சு..! பிளேயிங் லெவனில் புவனேஷ்வர் குமார்!
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டி20 போட்டி குறித்து...
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன்கள் - படம்: பிசிசிஐ
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டி20 போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் திடலில் இன்று மதியம் இந்திய நேரப்படி 12.30 மணிக்குத் தொடங்குகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்து 5 டி20, 5 ஒருநாள் , 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட இருக்கிறது. அதன்படி முதல் டி20 இன்று நடைபெறுகிறது. சோனி லைவ் சேனலில் இதனை நேரடியாகப் பார்க்கலாம்.
இந்திய அணி: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், அக்ஷர் படேல், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
நியூசிலாந்து அணி: ஃபின் ஆலன், டிம் சீஃபர்ட், டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), நாதன் ஸ்மித், ஆடம் மில்னே, மாட் ஹென்றி, லாக்கி பெர்குசன்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான கடைசி போட்டியிலேயே புவனேஷ்வர் குமார் இந்திய டி20 அணியில் இணைந்தது பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ð¨ Toss ð¨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1ï¸â£st T20I.— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
Here's a look at the Playing XI ð
Updates â¶ï¸ https://t.co/ADfFnxXGzz#NZvIND pic.twitter.com/B70ADmwdHI
Summary
India have won the toss and have opted to field agaisnt New zealand
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