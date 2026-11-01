The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வாக்குரிமையைக்கூட பாஜகதான் தீர்மானிக்குமா? தேஜஸ்வி கேள்விஉ.பி., பிகார் மட்டுமல்ல... வாக்குத் திருட்டு மூலம் பாஜக ஆட்சி! மல்லிகார்ஜுன கார்கே எஸ்ஐஆர் மூலம் நாட்டின் மொத்த வாக்காளர்களில் 15% பேர் நீக்கம்: ராகுல்தீபாவளி பண்டிகை: கடைவீதிகளில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்! வேட்பாளர் பட்டியலால் அதிருப்தி: பஞ்சாபில் பதவியை ராஜிநாமா செய்த 2 ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.க்கள்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இஷான் கிஷன் புதிய சாதனை!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய வீரர் இஷான் கிஷன் புதிய சாதனை ஒன்றைப் படைத்துள்ளார்.

Ishan Kishan

இஷான் கிஷன் - படம் | பிசிசிஐ

Updated On :

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய வீரர் இஷான் கிஷன் புதிய சாதனை ஒன்றைப் படைத்துள்ளார்.

இந்திய அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.

ஹாமில்டனில் இன்று நடைபெற்ற கடைசி டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம், நியூசிலாந்து அணி டி20 தொடரை 2-3 என்ற கணக்கில் நிறைவு செய்தது.

இன்றையப் போட்டியில் இந்திய அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய இஷான் கிஷன், 32 பந்துகளில் 61 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். இன்றையப் போட்டியில் 61 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 2000 ரன்களைக் கடந்து இஷான் கிஷன் சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதுவரை இந்திய அணிக்காக 69 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள இஷான் கிஷன், 2016 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் ஒரு சதம் மற்றும் 14 அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 103.

Summary

Indian player Ishan Kishan has set a new record in international T20 cricket.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகல்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகல்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகல்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகல்!

விராட் கோலியின் 10 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த இஷான் கிஷன்!

விராட் கோலியின் 10 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த இஷான் கிஷன்!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இஷான் கிஷன் புதிய சாதனை!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இஷான் கிஷன் புதிய சாதனை!

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER