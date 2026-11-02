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இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான ஒருநாள் தொடரில் யாருக்கு சாதகம்? புஜாரா கூறுவதென்ன?

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான ஒருநாள் தொடர் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சித்தேஷ்வர் புஜாரா பேசியுள்ளார்.

சித்தேஷ்வர் புஜாரா (கோப்புப் படம்)

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இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான ஒருநாள் தொடர் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சித்தேஷ்வர் புஜாரா பேசியுள்ளார்.

இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.

டி20 தொடர் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 4) தொடங்குகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி ஆக்லாந்தில் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், ஒருநாள் தொடரில் இந்தியாவைக் காட்டிலும் நியூசிலாந்து அணிக்கே சாதகமான சூழல் உள்ளதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சித்தேஷ்வர் புஜாரா தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடும் இந்திய அணி, அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடப் போவதில்லை. அணியில் உள்ள வீரர்களில் மாற்றம் இருக்கும் என்பதை பிசிசிஐ முன்கூட்டியே தெரிவித்துள்ளது. அதனால், ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணியைக் காட்டிலும் நியூசிலாந்து அணிக்கே சாதகமான சூழல் உள்ளது.

இருப்பினும், முதல் மூன்று போட்டிகளில் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படும் என உணர்கிறேன். நியூசிலாந்தில் மழை பெய்து வருவதால் ஒரு போட்டி மழையால் கைவிடப்பட வாய்ப்பிருக்கிறது என்றார்.

Summary

Former Indian team player Cheteshwar Pujara has spoken about the ODI series between India and New Zealand.

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