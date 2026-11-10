The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை!தவெக எம்எல்ஏ மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளித்தால் பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை! ராஜ்மோகன்சென்னையில் ஒரே நாளில் 36 ரெளடிகள் கைது!மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: தவெக எம்எல்ஏ மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை! ஜோதிமணிகுரூப் 4 தேர்வுக்கு 14.89 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! நாளை வரை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளலாம்!சபரிமலை பக்தர்களுக்காக சென்னை - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு!மூன்றாவது மனைவியையும் விவாகரத்து செய்தார் பவன் கல்யாண்!தவெக எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் நாளை ஆலோசனை!

இந்தியா - நியூசி. 3-ஆவது ஒருநாள்: மழையால் கைவிடப்பட்ட ஆட்டம்!

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையே நடைபெறவிருந்த 3-ஆவது ஒருநாள் போட்டி கைவிடப்பட்டது குறித்து...

ஹாமில்டன் செடான் பார்க் திடல். - படம் - எக்ஸ் (பிசிசிஐ)

Updated On :

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையே நடைபெறவிருந்த 3-ஆவது ஒருநாள் போட்டி மழை காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 10) கைவிடப்பட்டது.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 5 டி20, இரண்டு டெஸ்ட் மற்றும் 5 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

ஒருநாள் தொடரின் முதல் 2 போட்டிகளில் வென்ற இந்திய அணி 2-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் முன்னிலை வகித்து வரும் நிலையில், மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டி இன்று காலை ஹாமில்டன் செடான் பார்க் திடலில் நடைபெறவிருந்தது.

மழை காரணமாக தாமதமாக டாஸ் போடப்பட்ட நிலையில், டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில், பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.

இந்த நிலையில், மழை காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசாமல் ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது. இதனால், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் தொடர்ந்து முன்னிலையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The third ODI between India and New Zealand, scheduled to take place on Tuesday (Nov. 10), was abandoned due to rain.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

3-வது ஒருநாள்! நியூசி.க்கு எதிராக இந்தியா பந்துவீச்சு!

3-வது ஒருநாள்! நியூசி.க்கு எதிராக இந்தியா பந்துவீச்சு!

விராட் கோலி அதிரடி அரைசதம்..! டிஎல்எஸ் விதியில் அபாரமாக வென்ற இந்தியா!

விராட் கோலி அதிரடி அரைசதம்..! டிஎல்எஸ் விதியில் அபாரமாக வென்ற இந்தியா!

கடைசி டி20யில் இந்தியா பேட்டிங்..! வருண், புவனேஷ்வர் அணியில் சேர்ப்பு!

கடைசி டி20யில் இந்தியா பேட்டிங்..! வருண், புவனேஷ்வர் அணியில் சேர்ப்பு!

நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா பந்துவீச்சு..! பிளேயிங் லெவனில் புவனேஷ்வர் குமார்!

நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்தியா பந்துவீச்சு..! பிளேயிங் லெவனில் புவனேஷ்வர் குமார்!

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!