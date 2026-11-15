ஒருநாள் தொடரை வென்றதில் இந்திய அணியைக் காட்டிலும் கம்பீர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்; ஏன் தெரியுமா?
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வென்றதில் இந்திய அணியைக் காட்டிலும் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பார்.
கௌதம் கம்பீர் - படம் | கௌதம் கம்பீர் (எக்ஸ்)
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வென்றதில் இந்திய அணியைக் காட்டிலும் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பார்.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் ஏற்கனவே நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், ஒருநாள் தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.
பே ஓவலில் இன்று நடைபெற்ற ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி தொடரைக் கைப்பற்றியது. அர்ஷ்தீப் சிங் ஆட்ட நாயகனாகவும், குர்னூர் பிரார் தொடர் நாயகனாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
டி20 தொடரை 3-2 என்ற கணக்கில் வென்ற இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது. ஒருநாள் தொடரை வென்றதில் இந்திய அணியைக் காட்டிலும் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்திருப்பார். அதற்கு காரணம், வெளிநாடுகளில் நடைபெறும் ஒருநாள் தொடர்களில் கௌதம் கம்பீர் தலைமையிலான இந்திய அணிக்கு கிடைக்கும் முதல் வெற்றி இதுவாகும்.
ð.ð.ð.ð.ð.ð.ð ð¤©#TeamIndia make it 2ï¸â£ out of 2ï¸â£ series wins so far in New Zealand ðð#NZvIND pic.twitter.com/G4a496NyFX— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர் நியமிக்கப்பட்டார். அதன் பின், இந்திய அணி இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடியது. இருப்பினும், இந்தத் தொடர்கள் எதையும் இந்திய அணி வெல்லவில்லை. அவரது தலைமையிலான இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் ஒருநாள் தொடரை வென்றிருந்தாலும், வெளிநாடுகளில் ஒருநாள் தொடரை வென்றதில்லை என்ற விமர்சனம் தொடர்ந்தது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வென்றதன் மூலம் வெளிநாடுகளில் கௌதம் கம்பீர் தலைமையிலான இந்திய அணி ஒருநாள் தொடரை வென்றதில்லை என்ற விமர்சனத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Head coach Gautam Gambhir is likely even more pleased than the Indian team itself with the ODI series victory against New Zealand.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.