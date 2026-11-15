The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திருச்செந்தூர் கோயிலில் சூரசம்ஹாரம் கோலாகலம்! மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் விமரிசையாக நடைபெற்ற சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை நாளை திறப்பு கெளரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ. 5,000 ஊதிய உயர்வு! செப். முதல் முன் தேதியிட்டு வழங்க அன்புமணி கோரிக்கை!ஆந்திரத்தை நோக்கி நகரும் 'அக்வான்' புயல்: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்திருப்பரங்குன்றம் தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும்: அண்ணாமலை சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை: ஹாரி பாட்டர் புத்தகத்துக்கு இணையான வரவேற்பு! சென்னைக்கு நவ. 18, 19 ஆம் தேதிகளில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

வீரேந்திர சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக்குக்கு ஆதரவளித்த பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள்!

ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் தனக்கு ஆதரவளித்ததாக வீரேந்திர சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் தெரிவித்துள்ளார்.

Virender Sehwag, Aryavir Sehwag

வீரேந்திர சேவாக், ஆர்யவீர் சேவாக் - படங்கள்: பிடிஐ, பிசிசிஐ

Updated On :

ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் தனக்கு ஆதரவளித்ததாக வீரேந்திர சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் தெரிவித்துள்ளார்.

19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டி நேற்று (நவம்பர் 14) நடைபெற்றது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற்ற இந்த இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் வீரேந்திர சேவாக்கின் மகன் ஆர்யவீர் சேவாக் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆர்யவீர் சேவாக் 5 போட்டிகளில் 361 ரன்கள் எடுத்து, அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தார். தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட அவருக்கு தொடர் நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் தனக்கு ஆதரவளித்ததாக ஆர்யவீர் சேவாக் தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

தன்னுடைய மகன் ஆர்யவீர் சேவாக்குக்கு விடியோ கால் மூலம் பேசியபோது, ஆர்யவீர் சேவாக் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஆர்யவீர் சேவாக் விடியோ அழைப்பில் பேசியதாவது: எனக்கு கை மூட்டில் அடிபட்டபோது, இரண்டு அல்லது மூன்று முறை திடலுக்குள் மருத்துவர் வந்தார். போட்டியைக் காண கிட்டத்தட்ட 2000 பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் கேலரியில் இருந்தனர். அவர்கள் எனக்கு கையில் அடிபட்டபோது, சேவாக், சேவாக் என முழக்கமிட்டு என்னைத் தொடர்ந்து பேட் செய்ய ஆதரவளித்தார்கள் என்றார்.

இந்திய அணி இக்கட்டான சூழலில் இருந்தபோது, மோஹித் உல்வா மற்றும் மனல் சௌகான் சிறப்பாக விளையாடி போட்டியை இந்திய அணியின் பக்கம் திருப்பினர். கிட்டத்தட்ட தோல்வியின் விளிம்பில் இந்திய அணி விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, ஆர்யவீர் சேவாக் தொடர்ந்து சீதா ராம் என உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்.

வீரேந்திர சேவாக் பகிர்ந்துள்ள இந்த விடியோ கால் அழைப்பு விடியோ மில்லியன் கணக்கான பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Virender Sehwag's son, Aryavir Sehwag, has stated that Pakistani fans supported him during the Asia Cup final.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிய கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு வீரேந்திர சேவாக் பாராட்டு!

ஆசிய கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய அணிக்கு வீரேந்திர சேவாக் பாராட்டு!

மிகப்பெரிய சதம் அடிப்பேன் என தந்தையிடம் வாக்குறுதி அளித்திருந்தேன்: ஆர்யவீர் சேவாக்

மிகப்பெரிய சதம் அடிப்பேன் என தந்தையிடம் வாக்குறுதி அளித்திருந்தேன்: ஆர்யவீர் சேவாக்

ஆட்ட நாயகன் ஆர்யவீர் சேவாக்: யு19 ஆசிய கோப்பையில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா!

ஆட்ட நாயகன் ஆர்யவீர் சேவாக்: யு19 ஆசிய கோப்பையில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்தியா!

யு19 ஆசிய கோப்பை! சதம் விளாசிய சேவாக் மகன் ஆர்யவீர்!

யு19 ஆசிய கோப்பை! சதம் விளாசிய சேவாக் மகன் ஆர்யவீர்!

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்