4 டெஸ்ட்டில் 470 ரன்கள்... தென்னாப்பிரிக்காவின் புதிய நாயகன் மார்கஸ் ஆக்கர்மேன்!
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியின் தொடக்க வீரர் மார்கஸ் ஆக்கர்மேன் குறித்து...
சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் மார்கஸ் ஆக்கர்மேன் - படம்: ஏபி
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் அணியின் தொடக்க வீரர் மார்க்கஸ் ஆக்கர்மேன் 4 போட்டிகளில் 470 ரன்கள் குவித்து அசத்தியுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அறிமுகமான 30 வயதான மார்க்கஸ் ஆக்கர்மேன் சிறப்பான தொடக்கத்தை அளித்து வருகிறார்.
ஜோஹன்னஸ்பர்க்கில் பிறந்த மார்க்கஸ் ஆக்கர்மேன் 88 முதல் தர போட்டிகளில் 6,306 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதனால், தேசிய அணியில் இடம்கிடைத்தது.
இதுவரை நான்காவது டெஸ்ட்டில் விளையாடி வருகிறார். இதில் 470 ரன்கள் குவித்துள்ளார். சராசரி 78.33 ஆகவும் ஸ்டிரைக் ரேட் 91.08 ஆகவும் இருக்கின்றன. இதில் 2 சதங்கள், 2 அரைசதங்கள் அடித்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட்டில் முதல் இன்னிங்ஸில் 95 ரன்களும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 62 ரன்களும் குவித்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார். தற்போது, வங்கதேசத்துக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகளிலும் இரண்டு சதங்கள் அடித்து மிரட்டியுள்ளார்.
இரண்டாவது டெஸ்ட்டில் வங்கதேசம் 91 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, தென்னாப்பிரிக்கா 54.1 ஓவர்களில் 259/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இதில் மார்க்கஸ் ஆக்கர்மேன் 138 பந்துகளில் 150 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். தென்னாப்பிரிக்க அணி 168 ரன்கள் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
Marques Ackerman in the last 5 Test innings:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 24, 2026
150, 0, 157, 62, 95. pic.twitter.com/EbyWMeAzmX
Summary
470 runs in 4 Tests... Marques Ackerman South Africa's new hero!
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