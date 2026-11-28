கேகேஆர் அணியின் கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்படலாம்: முன்னாள் இந்திய வீரர்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்படலாம் என இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் தெரிவித்துள்ளார்.
ரிங்கு சிங் - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்படலாம் என இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளார்.
அடுத்தாண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் வருகிற டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறவுள்ளது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த அஜிங்க்யா ரஹானே அண்மையில் ஓய்வை அறிவித்தார். இந்த நிலையில், அந்த அணிக்கு புதிய கேப்டன் யார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.
இந்த நிலையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்படலாம் என இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவதற்கு நிறைய தெரிவுகள் இல்லை. அதனால், ரிங்கு சிங் கேப்டன் பொறுப்புக்கு மிகவும் சிறந்த தெரிவாக இருப்பார்.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் தங்களுக்கான கேப்டனைத் தேடவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. கொல்கத்தா ரைட் ரைடர்ஸ் அணி ஏலத்தில் கேப்டனைத் தேடினால், என்னுடைய மனதுக்கு மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் சாய் ஹோப்பின் பெயர் மட்டுமே நினைவுக்கு வருகிறது. அவர் அண்மையில் இந்தியாவில் மிகவும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரன்கள் குவித்தார். இருப்பினும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்படவே அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக உணர்கிறேன் என்றார்.
கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் துணைக் கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
A former Indian player has suggested that Rinku Singh could be appointed as the new captain of the Kolkata Knight Riders team.
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