வைபவ் சூர்யவன்ஷி போன்று திறமைசாலியை ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை: முன்னாள் இங்கிலாந்து கேப்டன்
வைபவ் சூர்யவன்ஷி போன்று திறமைசாலியை இதற்கு முன் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை என இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தெரிவித்துள்ளார்.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி - படம் | ANI
வைபவ் சூர்யவன்ஷி போன்று திறமைசாலியை இதற்கு முன் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை என இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அலஸ்டர் குக் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணியின் இளம் வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஐபிஎல் தொடரைத் தொடர்ந்து, தேசிய அணியில் இடம்பெற்று மிகவும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அவர் அண்மையில் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் தொடரில் 52 பந்துகளில் அதிவேக இரட்டைச் சதம் விளாசி சாதனை படைத்தார். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு எதிரான இந்த ஆட்டத்தில் அவர் 204 ரன்கள் எடுத்தார்.
இந்த நிலையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷியைப் போன்று திறமைசாலியை இதற்கு முன் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை எனவும், உலகின் சிறந்த பேட்டராக உருவாகக் கூடிய திறன் அவருக்கு இருக்கிறது எனவும் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் அலஸ்டர் குக் தெரிவித்துள்ளார்.
அலஸ்டர் குக் (கோப்புப் படம்)
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாடியதைப் போன்று இதற்கு முன் வேறு யாரும் விளையாடி நான் பார்த்ததில்லை. அவர் தொடர்ச்சியாக அதிரடியாக விளையாடுவது நம்பமுடியாத விதத்தில் உள்ளது. டி20 கிரிக்கெட்டில் அவர் ஒரு புயலாக உருவாகியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் அவரது சாதனை நம்பமுடியாத விதத்தில் உள்ளது. ஒவ்வொரு தலைமுறையும் வீரர் ஒருவரைப் பார்த்து ஊக்கமடைவார்கள். அனைத்து வடிவிலான போட்டிகளிலும் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஊக்கமளிப்பவராக வைபவ் சூர்யவன்ஷி இருப்பார்.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் விளையாட வேண்டும் என நினைக்கிறேன். அது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை மேலும் பிரபலப்படுத்தும். அவரைப் போன்ற திறமைசாலி ஒருவரை இதற்கு முன் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை. வெள்ளைப் பந்து போட்டிகளைப் போன்று, அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலும் சிறப்பாக விளையாடுவார் என நம்புகிறேன் என்றார்.
Summary
A former England captain has stated that he has never before seen a talent like Vaibhav Suryavanshi.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.