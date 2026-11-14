15 வயதில் கேப்டன்... டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் உலக சாதனை படைத்த சூர்யவன்ஷி!
டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் புதிய உலக சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து...
வைபவ் சூர்யவன்ஷி - படம்: பிசிசிஐ டொமஸ்டிக்
டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி மிகக் குறைந்த வயதில் கேப்டன் என்ற புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
பிகாரைச் சேர்ந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது 14 வயதில் முதன்முதலில் ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி கவனம் பெற்றார். பின்னர், குறைந்த வயதில் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்து அசத்தினார்.
தற்போது, சையத் முஷ்டக் அலி தொடரில் பிகார் அணிக்கு கேப்டனாக பொறுப்பேற்றுள்ளார். 15 வயதில் கேப்டனாகி வரலாறு படைத்துள்ளார்.
தனது முதல் போட்டியில் சௌராஷ்டிராவை பிகார் அணி தலைமையிலான சூர்யவன்ஷி எதிர்கொண்டார். இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பிகார் 137/9 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
கேப்டன் சூர்யவன்ஷி 18 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். ப்ருத்விராஜ் அதிகபர்சமாக 38 ரன்கள் எடுத்தார். அடுத்து விளையாடிய சௌராஷ்டிரா 16.3 ஓவர்களில் 138/5 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
இதில் அதிகபட்சமாக் ஹர்வன்ஷ் சிங் 33 ரன்கள் எடுத்தார். சேத்தான் சக்காரியா 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்.
முன்னதாக டி20 வரலாற்றில் குரோஷியாவின் சாக் வுகுசிக் (17 ஆண்டுகள் 311 நாள்கள்) 17 வயதில் டி20 கேப்டனாக இருந்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்போது சூர்யவன்ஷி (15 ஆண்டுகள் 232 நாள்கள்) இதனை முறியடித்துள்ளார்.
ð¨ Toss Update ð¨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026
Bihar have won the toss and elected to bat first against Saurashtra
Vaibhav Sooryavanshi takes charge by becoming the youngest captain in Men's T20 history at just 15 ð
Scorecard â¶ï¸ https://t.co/gfZV5ZjIph #SMAT | @mflone_ pic.twitter.com/23RFmME9fA
Summary
15-Year-Old Vaibhav Sooryavanshi Becomes Youngest T20 Captain Ever
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