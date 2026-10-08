‘விராட் கோலி, சீக்கிரம் ஆட்டமிழந்தால்’... திடீர் வைரலான நானா படேகரின் பழைய விடியோ!
விராட் கோலி, சீக்கிரம் ஆட்டமிழந்தால், எனக்கு சாப்பிடவே தோன்றாது என்று பேசிய நானா படேகரின் பழைய விடியோ வைரலாகியுள்ளதைப் பற்றி...
நானா படேகர் - விராட் கோலி.
விராட் கோலி, சீக்கிரம் ஆட்டமிழந்தால், எனக்கு சாப்பிடவே தோன்றாது என்று பேசிய நானா படேகரின் பழைய விடியோக்கள் திடீரென வைரலாகியுள்ளன.
இந்திய அளவில் மிகவும் பிரபலமான நடிகர் நானா படேகர் (75). ஹிந்தியிலும் மராத்தியிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து சிறந்த குணச்சித்திர, வில்லன் கதாபாத்திரங்களுக்கு பல விருதுகளையும் வென்றவர்.
தமிழில் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவின் இயக்கத்தில் பொம்மலாட்டம் படத்தில் தனித்துவமான கவனம் பெற்ற இவர், படேகர் நடிகர் ரஜினியுடன் இணைந்து காலா திரைப்படத்தில் வில்லனாகவும் நடித்து பாராட்டுகளைப் பெற்றார்.
நானா படேகர் வியாழக்கிழமை (அக். 8) அதிகாலை காலமானார். கோவாவில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்தபோது அவருக்கு திடீரென கடுமையான மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும், இதையடுத்து அவர் மயங்கிய நிலையில் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட வழியிலேயே அவர் உயிர் பிரிந்தது.
இந்த நிலையில், நானா படேகரின் மறைவையொட்டி, அவருக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் விதமாக அவரின் விடியோக்களை சமூக வலைதளவாசிகள் பகிர்ந்து வருகின்றன.
Today Virat Kohli lost one of his biggest supporter in the world ð¥²— Harsh shekhawat (@wordofshekhawat) October 8, 2026
He was just a mad mad fan of virat kohli just like us , we gonna truly miss you Nana sir
Om shanti to the soul of Nana Patekar ðï¸ pic.twitter.com/vVZdCW1GCl
படேகரின் இழப்பால் நாடே துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணியின் நட்சத்திர விராட் கோலி மீது படேகர் தனது அன்பை வெளிப்படுத்தும் பழைய காணொளி ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் வெளியாகியுள்ளது.
அந்த விடியோவில், “விராட் கோலி எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான வீரர். அவர் சீக்கிரம் ஆட்டமிழந்துவிட்டால், எனக்கு சாப்பிடக்கூட தோன்றாது” எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
ஒவ்வொரு முறை விராட் கோலி, சீக்கிரம் விக்கெட்டை இழக்கும் போதெல்லாம் விராட் கோலியையும் நானா படேகரின் விடியோவையையும் வைத்து இணையதளவாசிகள் கிண்டல் அடிப்பதுண்டு. ஆனால், நானா படேகரின் மறைவில் இந்த பழைய விடியோ வைரலாகி சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நானா படேகரின் மறைவுக்கு அரசியல், திரைப்பிரபலங்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் நட்சத்திரங்கள் அஜிங்கியா ரஹானே, ஷிகர் தவான் உள்ளிட்டோரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
Summary
Nana Patekar was found unconscious at his home in Dona Paula, Goa, and was rushed to Manipal Hospital, where doctors tried to revive him for nearly 45 minutes before declaring him dead.
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