The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு அக்.22 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை சிஜேபி போராட்டம் எதிரொலி: தில்லியில் இணைய சேவை தற்காலிகமாக முடக்கம்!உ.பி.யில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு 10 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு! லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா நியமனம்!துரோகத்துக்குக் கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்! அவதூறு பேச்சுக்கு எதிரான வெற்றி: இடைத்தேர்தல் வெற்றி குறித்து முதல்வர் விஜய் மதுராந்தகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் வெற்றி!முதல்வர் விஜய்யை சந்திக்கிறார் ராகுல் காந்தி! தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா வெற்றிதமிழ் வம்சாவளி நவநீதம் பிள்ளைக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு!

2-வது டி20: சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி; மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு 250 ரன்கள் இலக்கு!

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 249 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

Sanju Samson elated after smashing a half-century.

அரைசதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியில் சஞ்சு சாம்சன் - படம் | பிசிசிஐ

Published On :

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 249 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி ராஞ்சியில் இன்று (அக்டோபர் 9) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, இந்திய அணி முதலில் விளையாடியது.

பேட்டர்கள் அசத்தல்; மே.இ.தீவுகளுக்கு 250 ரன்கள் இலக்கு!

முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 249 ரன்கள் எடுத்தது.

இந்திய அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா களமிறங்கினர். இந்த இணை அணிக்கு அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தது. இருப்பினும், அபிஷேக் சர்மா 12 பந்துகளில் 20 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும். இதனையடுத்து, சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஜோடி சேர்ந்தனர். தொடக்கம் முதலே சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியில் மிரட்டினார்.

அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் 41 பந்துகளில் 82 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 9 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். இஷான் கிஷன் 22 பந்துகளில் 43 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் இரண்டு சிக்ஸர்கள் அடங்கும். ஷிவம் துபே 7 ரன்களில் பெவிலியன் திரும்பினார். அதிரடியாக விளையாடிய கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 18 பந்துகளில் 40 ரன்களும் (3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள்), திலக் வர்மா 18 பந்துகளில் 44* ரன்களும் (3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தனர்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தரப்பில் ராஸ்டன் சேஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஷமர் ஸ்பிரிங்கர் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

250 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி விளையாடி வருகிறது.

Summary

Batting first in the second T20 match against the West Indies, the Indian team scored 249 runs for the loss of 5 wickets.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சூர்யவன்ஷி vs சஞ்சு சாம்சன்... ஓபனர் யார்? தொடர் குழப்பத்தில் இந்திய அணி!

சூர்யவன்ஷி vs சஞ்சு சாம்சன்... ஓபனர் யார்? தொடர் குழப்பத்தில் இந்திய அணி!

டி20 தொடா் முதல் ஆட்டம்: இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இன்று மோதல்

டி20 தொடா் முதல் ஆட்டம்: இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் இன்று மோதல்

இந்தியாவுக்கு வரலாற்று வெற்றி: தொடரையும் கைப்பற்றியது

இந்தியாவுக்கு வரலாற்று வெற்றி: தொடரையும் கைப்பற்றியது

கடைசி டி20: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி; ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 222 ரன்கள் இலக்கு!

கடைசி டி20: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி; ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 222 ரன்கள் இலக்கு!

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam