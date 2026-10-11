ரஞ்சி கோப்பை: முதல் நாளில் ராஜஸ்தான் 286/4
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் தமிழ்நாடு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், ராஜஸ்தான் அணி முதல் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 286 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் தமிழ்நாடு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், ராஜஸ்தான் அணி முதல் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 286 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தோ்வு செய்த ராஜஸ்தான் அணியில், சச்சின் யாதவ் 1, காா்த்திக் சா்மா 1 ரன்னுக்கு வீழ்ந்தனா்.
ரோஹன் ராஜ்பா் 13 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 95, சுமித் கோதரா 6 பவுண்டரிகளுடன் 49 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனா். ஆட்டநேர முடிவில் கரன் லாம்பா 103, மஹிபால் லோம்ரோா் 31 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
தமிழ்நாடு பௌலா்களில் சரவணகுமாா் 3, வாஷிங்டன் சுந்தா் 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
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