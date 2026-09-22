ரஞ்சி கோப்பைக்கான தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணி அறிவிப்பு
ரஞ்சிக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் உள்ள தமிழக அணியை டிஎன்சிஏ செயலாளா் யு.பகவான் தாஸ் ராவ் அறிவித்துள்ளாா்.
சாய் கிஷோர் - கோப்புப் படம்
ரஞ்சிக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் உள்ள தமிழக அணியை டிஎன்சிஏ செயலாளா் யு.பகவான் தாஸ் ராவ் அறிவித்துள்ளாா்.
வரும் அக்டோபா் 11 முதல் 14 வரை ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்ற முதல் ரஞ்சிக் கோப்பை ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தானுடன் மோதவுள்ளது தமிழகம். மாநில தோ்வக் குழு இதற்கான அணியை தோ்வு செய்து அறிவித்தள்ளது.
அணி விவரம்: சாய் கிஷோா் (கேப்டன்), ஆன்ட்ரே சித்தாா்த் (துணை கேப்டன்(), அஜிதேஷ், அஜித் ராம், ஆதிஷ், தீபேஷ், கோவிந்த், ஹேம்சுதேஸன், இந்திரஜித், என்.ஜெகதீசன், நிதிஷ் ராஜகோபால், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால், பிரணவ் ராகவேந்திரா, சரவண குமாா், சோனு யாதவ், விமல் குமாா்.
ஸ்டாண்ட் பை: ஆதித்யா, இசக்கிமுத்து, மானவ் பிரகாஷ், ராதாகிருஷ்ணன், சச்சின்.
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