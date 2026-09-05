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ஆசிய கோப்பை: பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா பந்துவீச்சு!

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரானப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

Indian women's team players

இந்திய மகளிரணி வீராங்கனைகள் - படம் | பிசிசிஐ

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 7:51 pm IST

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரானப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

துபையில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இன்றையப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுகின்றன. இந்தப் போட்டி துபை சர்வதேசத் திடலில் நடைபெறுகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் ஃபாத்திமா சனா பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.

Summary

Pakistan has won the toss and elected to bat in the match against India in the Asia Cup cricket tournament.

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