The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ. 35-க்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? அரசுக்கு பிரேமலதா கேள்விபோராட்டக்காரர்களுக்கு ஜந்தர் மந்தர் மூடப்பட்டால் நாடு தழுவிய போராட்டம் வெடிக்கும்: சிஜேபிடாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 40 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.38 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தை மீட்சி: சென்செக்ஸ் 1,109 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 359 புள்ளிகளுடன் நிறைவு!மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக எல். முருகன் அறிவிப்பு!தவெக ஆட்சியில் பணவீக்கம், விலைவாசி உயர்வில் தமிழ்நாடு முதலிடம்: மு.க. ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு!காஞ்சிபுரத்தில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம்! ஜனவரியில் திறந்து வைக்கிறார் முதல்வர்!ஆந்திரம் சென்றார் முதல்வர் விஜய்! உற்சாக வரவேற்பு!தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நாளை வேலைநிறுத்தம்!ஜெயிலர் 2 படத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியிட தடை ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ. 700 தீபாவளி மளிகை தொகுப்பு! புதுவை அரசு

கடைசி டி20: இலங்கை பந்துவீச்சு; ஆறுதல் வெற்றி பெறுமா?

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

படம் | இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Published On :

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் - இலங்கை இடையேயான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று (அக்டோபர் 13) நடைபெறுகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் குசல் மெண்டிஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.

முதல் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தொடரை ஏற்கனவே கைப்பற்றிவிட்ட நிலையில், முழுமையாக தொடரை வெல்லும் முனைப்பில் பாகிஸ்தான் களமிறங்குகிறது. தொடரை இழந்த இலங்கை அணி ஆறுதல் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.

Summary

Sri Lanka won the toss and elected to bowl in the third T20 match against Pakistan.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முதல் டி20: இலங்கையை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்கிய பாகிஸ்தான்!

முதல் டி20: இலங்கையை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தொடங்கிய பாகிஸ்தான்!

கடைசி டி20: இங்கிலாந்து பந்துவீச்சு; தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுமா?

கடைசி டி20: இங்கிலாந்து பந்துவீச்சு; தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுமா?

கடைசி டி20: அபார வெற்றியுடன் தொடரை முழுமையாக வென்ற இந்திய அணி!

கடைசி டி20: அபார வெற்றியுடன் தொடரை முழுமையாக வென்ற இந்திய அணி!

கடைசி டி20: இந்தியா பேட்டிங்; தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுமா?

கடைசி டி20: இந்தியா பேட்டிங்; தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றுமா?

விடியோக்கள்

கனகதுர்கா கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சிறப்பு வழிபாடு!

கனகதுர்கா கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சிறப்பு வழிபாடு!

"யூனிட்டுக்கு ரூ.35? எந்த வெளிப்படைத் தன்மையும் இல்லாத அரசு!": செந்தில் பாலாஜி | DMK | TVK

"யூனிட்டுக்கு ரூ.35? எந்த வெளிப்படைத் தன்மையும் இல்லாத அரசு!": செந்தில் பாலாஜி | DMK | TVK