ஐபிஎல் 2027: டிரேடிங் மூலம் மீண்டும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதில் இணைந்த நடராஜன்!
டிரேடிங் மூலம் தில்லி கேபிடல்ஸ் வேகப் பந்துவீச்சாளர் நடராஜன் அவரது பழைய அணியான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.
நடராஜன் - படம் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (எக்ஸ்)
டிரேடிங் மூலம் தில்லி கேபிடல்ஸ் வேகப் பந்துவீச்சாளர் நடராஜன் அவரது பழைய அணியான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இடதுகை வேகப் பந்துவீச்சாளரான நடராஜன் ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வந்தார். கடந்த சீசனில் அவரை தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி ரூ. 10.75 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது.
இரண்டு சீசன்களாக தில்லி கேபிடல்ஸில் இடம்பெற்ற நடராஜன், 2025 சீசனில் ஒரு போட்டியில்கூட விளையாடவில்லை. ஐபிஎல் 2026 சீசனில் 10 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், வெறும் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே கைப்பற்றினார்.
இந்த நிலையில், அடுத்த ஐபிஎல் சீசனுக்கு முந்தைய டிரேடிங்கில் நடராஜன் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியால் ரூ. 5 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
ð¨ News ð¨— IndianPremierLeague (@IPL) October 14, 2026
T. Natarajan returns to @SunRisers, Zeeshan Ansari moves to @DelhiCapitals following a player trade between the two franchises.
More details ð½ | #TATAIPL https://t.co/1fXQ3GqWPp
இது தொடர்பாக ஐபிஎல் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் நடராஜன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார். லெக் ஸ்பின்னர் ஸீசன் அன்சாரி தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக 55 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நடராஜன் 65 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியுள்ள மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையும் அவரைச் சேரும்.
இதுவரை 73 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நடராஜன் 72 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Delhi Capitals fast bowler Natarajan has rejoined his former team, Sunrisers Hyderabad, through a trade.
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