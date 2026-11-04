காவல் துறை அதிகாரியாக நடித்தது பெருமை! நடிகை சஞ்சனா நடராஜன்
நேரத்தை வீணாக்காமலும், திறமையாகவும் பணியாற்றிய குழு ஜான் டோ படக்குழுதான் என நடிகை சஞ்சனா பேசியது குறித்து...
நடிகை சஞ்சனா நடராஜன் - DNS
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸுடன் காவல் துறை அதிகாரியாக நடித்தது பெருமை அளிப்பதாக நடிகை சஞ்சனா நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
அர்கா மீடியாவொர்க்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில், மதுமிதாவின் இயக்கத்தில், அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள சைக்கலாஜிக்கல் கிரைம் திரில்லர் திரைப்படம் ஜான் டோ (John Doe). இப்படம் நவம்பர் 13 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
இதனை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டு படம் குறித்த பல்வேறு பல்வேறு தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் நடிகை சஞ்சனா நடராஜன் பேசியதாவது:
நடிகையாக மட்டுமின்றி ஒரு மனிதராகவும் இவ்வளவு அற்புதமான குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றியதில் மகிழ்ச்சி. அர்ஜுன் தாஸுடன் நான் இணைந்து நடிக்கும் இரண்டாவது படம் இது. அதிலும் இந்தப் படத்தில் நாங்கள் இருவரும் காவல்துறை அதிகாரிகளாக நடித்திருப்பது மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் அளிக்கிறது. அர்ஜுன் மிகவும் இனிமையானவர், நட்பாகப் பழகக்கூடியவர். படப்பிடிப்புத் தளத்தில் எப்போதும் ஜாலியாகவும் கலகலப்பாகவும் இருப்பார். அவருடன் தீவிரமான காட்சிகளில் நடிப்பதுகூட சில நேரங்களில் சவாலாக இருக்கும். அவருடன் மீண்டும் பணியாற்றியது சிறப்பான அனுபவம். இன்னொரு படத்திலும் அவருடன் இணைந்து நடிக்க ஆவலாக இருக்கிறேன்.
இந்தப் படத்திற்காக சுமார் 35 நாட்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றினேன். நான் இதுவரை பணியாற்றிய குழுக்களில் மிகவும் திட்டமிட்டும், நேரத்தை வீணாக்காமலும், திறமையாகவும் பணியாற்றிய குழு இதுதான்.
படக்குழுவில் நிறைய பெண்கள் இருந்தது கூடுதல் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. குடும்பத்துடன் குழந்தைகளையும் அழைத்துச் சென்று ரசிக்கக்கூடிய வகையில் படம் இருக்கும். திரையரங்கிலிருந்து வெளியே வரும்போது ஒரு சிறந்த திரைப்படத்தைப் பார்த்த அனுபவம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறோம் எனக் குறிப்பிட்டார்.
Summary
It was an honor to play a police officer Actress Sanjana Natarajan
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