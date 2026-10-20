மீண்டும் இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளேன்: முகமது ஷமி
மீண்டும் இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக வேகப் பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி தெரிவித்துள்ளார்.
முகமது ஷமி (கோப்புப் படம்)
மீண்டும் இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக வேகப் பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் முதலில் நடைபெறுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 22) நடைபெறுகிறது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களுக்கான இந்திய அணி அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது. உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட முகமது ஷமி நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் அணியில் இடம்பெறுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால், அவர் அணியில் இடம்பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், மீண்டும் இந்திய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக வேகப் பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: மீண்டும் இந்திய அணிக்காக விளையாடுவேன் என்ற நம்பிக்கை எப்போதும் உள்ளது. எந்தவொரு விளையாட்டாக இருந்தாலும், அதில் இலக்கு என்பது இருக்க வேண்டும். அனைவருக்கும் இலக்கு இருக்கிறது. ரஞ்சி கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல வேண்டும் என்பதை இலக்காகக் கொண்டு தற்போது விளையாடுகிறோம். எப்போதும் இலக்கு என்பது இருக்க வேண்டும்.
நான் இன்னும் என்னுடைய சிறப்பான ஃபார்மில் விளையாடி வருகிறேன். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பெறாததில் ஏமாற்றம் எதுவும் இல்லை. கடந்த ஆண்டு முழுவதும் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடினேன். நான் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் விளையாடினேன். என்னால் முடிந்த அளவுக்கு சிறப்பாக விளையாட முயற்சிக்கிறேன். எதிர்வரும் தொடர்களுக்காக என்னை தயார்படுத்தி வருகிறேன். உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடினாலும், சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடினாலும் நான் ஒரே மாதிரியான பயிற்சியையே மேற்கொள்வேன் என்றார்.
36 வயதாகும் புவனேஷ்வர் குமார் அண்மையில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Fast bowler Mohammed Shami has said that he is determined to play for the Indian team again.
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